Pío López Obrador entrega al INE carpeta de investigación en su contra

De manera voluntaria, Pío López Obrador entregó al INE una copia de la carpeta de investigación abierta en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR), informó el instituto electoral a través de un breve comunicado.

La Oficialía Electoral del INE turnó la carpeta de investigación a la Unidad Técnica de Fiscalización del propio instituto para su correspondiente análisis.

El INE informó que salvaguarda el contenido de la información relacionada con investigaciones en curso en contra de Pío López Obrador.

La FGR había negado al INE una copia del expediente a pesar de que el Tribunal ha establecido que el secreto ministerial no puede interponerse en las auditorias del Fiscalización.

¿Por qué investigan a Pío López Obrador?

Pío López Obrador, David León y el partido Morena son investigado por presuntos delitos electorales cometidos en 2015, tras la difusión de un video.

El INE solicitó a que la Fiscalía General de la República (FGR) entregara la carpera de investigación en contra de Pío López Obrador, sin embargo, una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó la entrega. En mayo pasado, la INE impugnó esta decisión y al SCJN aceptó analizarla.

AMLO pide a FGR abrir caso contra Pío López Obrador

Durante la mañanera del jueves, el Presidente explicó que de ser necesario enviaría un texto a la FGR por el caso de Pío López Obrador, pero negó que él y su hermano sean corruptos.

“Pues no acudir, pero sí enviar un texto. No tengo nada yo de que avergonzarme, no hay ningún problema. Y deberían de entregar toda la información al INE, a esa institución tan respetable”, dijo el Presidente sobre el caso de su hermano.