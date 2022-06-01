Piratas informáticos atacan Hospital Infantil de Boston: FBI

Piratas informáticos apoyados por Irán intentaron un ciberataque contra el Hospital Infantil de Boston, señala Christopher Wray, director del FBI.

Un grupo de piratas informáticos patrocinados por el gobierno de Irán, intentó un ciberataque "despreciable" contra el Hospital Infantil de Boston que amenazó con interrumpir los servicios a los pacientes el año pasado, según informó el director del FBI, Christopher Wray.

En una conferencia organizada por el Boston College, Christopher Wray detalló el incidente al tiempo que advertía de la creciente amenaza que suponen los ciberataques patrocinados por naciones-estado como Irán, Rusia y China para las empresas y la infraestructura estadunidenses.

El Departamento Federal de Investigaciones (FBI) frustró un #ataquecibernético planeado en un hospital infantil en Boston que iba a ser llevado a cabo por piratas informáticos patrocinados por el gobierno iraní, dijo el miércoles el director del FBI. https://t.co/isJMcOLrkE — Voz de América (@VozdeAmerica) June 1, 2022

FBI frustra ataque cibernético contra hospital infantil en Boston

Christopher Wray, director del FBI: "Recibimos un informe de uno de nuestros socios de inteligencia que indicaba que el Hospital Infantil de Boston estaba a punto de ser atacado, y comprendiendo la urgencia de la situación, el equipo cibernético de nuestra oficina de campo de Boston se apresuró a notificar al hospital".

Wray sostuvo que los funcionarios del FBI pudieron hacer llegar rápidamente al hospital infantil la información necesaria para "detener el peligro de inmediato" y mitigar la amenaza.

El director del FBI, agrega que: "Las rápidas acciones de todos los involucrados, especialmente en el hospital, protegieron tanto la red como alas niños enfermos que dependían de ella".

Hasta el momento, el Hospital Infantil de Boston no respondió a una solicitud de comentarios.

Wray calificó el incidente como "uno de los ciberataques más despreciables que he visto nunca" y fue un ejemplo de los crecientes riesgos a los que se enfrentan los hospitales y otros proveedores de infraestructuras críticas por parte de los piratas informáticos, incluidos los patrocinados por el Estado.

El director del FBI, Christopher Wray, también dijo que: "Si los ciberagentes malintencionados van a causar destrucción a propósito, o a pedir un rescate por los datos y los sistemas, tienden a golpear en algún lugar que realmente va a doler".