¡En pleno Siglo XXI! Piratas modernos asechan las costas de Campeche

Por más increíble que parezca, algo que se creía quedó 4 siglos atrás sigue surcando las aguas mexicanas; son embarcaciones sospechosas que la Marina ha detectado en la sonda de Campeche, y es que en pleno Siglo XXI hay piratas.

Los piratas que inspiraron a cuentos, a películas y hasta a monumentos como el que está en Ciudad del Carmen, ahora son más modernos y con ellos se escribe la historia actual.

“Por allá estará la plataforma esa más o menos, no sé bien, pero está reportando que tiene unos piratas” es lo que quedó grabado en una radiocomunicación. Los trabajadores de las plataformas petroleras son algunos de los más afectados.

Plataformas petroleras tienen códigos para los ataques de piratas

Para identificar estos ataques, las empresas que operan en medio del mar usan códigos para alertar a todos los trabajadores, pues estas invasiones pueden ser violentas, tal como hace unos siglos.

“Sonó la alarma y dieron el código de seguridad y éste código de seguridad, antes de embarcar a la plataforma, ya nos dijeron era un código de piratas.Llegaron armados en los botes y en las piernas de las plataformas hay una escalera y ahí por esas piernas por esa escalera, ellos suben a la plataforma." detalló una trabajador de la plataforma.

¿Qué roban los piratas modernos?

Como lo muestra un documento obtenido a través de transparencia, Pemex registró 9 robos en plataformas marinas de su propiedad en 2022. La tabla de la paraestatal muestra que roban bombas y equipos que llegan a costar más de 232 mil pesos.

“Por ejemplo se llevaban los equipos de bombeo, de inyección de químicos que se tenía en los pozos" agregó el trabajador.

Ahora, cualquier embarcación que se acerca es sospechosa, pues en ocasiones han confundido embarcaciones pesqueras con piratas.

El robo pirata más grande fue de casi 4 millones en 2018

Según la información obtenida a través de transparencia, en 2018, se registró uno de los robos de mayor impacto en la Sonda de Campeche, cuando los piratas modernos robaron equipo diverso con un valor estimado de 3 millones 872 mil pesos.

No son cuentos ni de leyenda, así son hoy los piratas modernos. La marina diariamente monitorea alrededor de 400 embarcaciones en un área de exclusión de 22 mil 500 kilómetros cuadrados en la sonda de Campeche, en ese sentido, es uno de los polígonos más vigilados en el mar.