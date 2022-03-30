Pistolero árabe mata a cinco personas en Tel Aviv, Israel

Un pistolero árabe mató el martes a al menos cinco personas en un suburbio de Tel Aviv, Israel, antes de ser abatido mortalmente, informó el servicio nacional de ambulancias sobre el tercer ataque con fallecidos en Israel en una semana.

Tras el tiroteo en Bnei Brak, una ciudad judía ultraortodoxa en las afueras de la capital financiera de Israel, el primer ministro Naftali Bennett tuiteó:

Israel se enfrenta a una ola de terror árabe asesino

ישראל ניצבת בפני גל טרור ערבי רצחני.



לבי עם המשפחות שאיבדו הערב את היקרים להן, ואני מתפלל לשלום הפצועים.



כוחות הביטחון פועלים.



נילחם בטרור בהתמדה, בעיקשות וביד ברזל.



הם לא יזיזו אותנו מכאן.



אנחנו ננצח. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) March 29, 2022

El tiroteo elevó a 11 el número de personas muertas a balazos por árabes en Israel durante la última semana, el mayor aumento de los ataques en las calles de la ciudad en años.

Un vídeo no profesional difundido por las cadenas de televisión de Israel mostraba a un hombre vestido de negro y apuntando con un rifle de asalto caminando por una calle de Bnei Brak.

Pistolero árabe deja cinco muertos en Israel

Medios de comunicación de Israel, que citaron a funcionarios de seguridad no identificados, dijeron que el pistolero era un palestino de un pueblo cercano a la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada.

En Bnei Brak, los testigos dijeron que el pistolero comenzó a disparar contra los balcones de los apartamentos y luego contra la gente en la calle y en un auto.

El servicio de ambulancias Magen David Adom dijo que había matado a cinco personas.

La policía aseguró que los agentes dispararon mortalmente al pistolero, mientras que el portavoz de la ambulancia, Zaki Heller, dijo:

El terrorista fue liquidado

No hubo una reivindicación inmediata de la autoría del ataque.

