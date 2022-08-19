Plácido Domingo acusado de participar en secta sexual de Argentina

El nombre del tenor español Plácido Domingo salió a relucir durante la investigación de una secta sexual que operaba en Argentina como una escuela de yoga, la cual fue desmantelada el pasado jueves.

De acuerdo con las autoridades de Argentina, la secta sexual utilizaba como fachada un centro de yoga en Villa Crespo, Argentina, para despojar de sus pertenencias a sus clientes y prostituir a las mujeres.

Tras el desmantelamiento de la secta sexual, se filtraron algunos audios en los que presuntamente se menciona al tenor español y en otros se oye la voz de Plácido Domingo quien sostiene una conversación con una mujer.

En uno de los audios, una mujer apodada “Mendy” habla con un hombre, del cual no se conoce su identidad: “Plácido dijo que podía venir a visitarnos, es decir, que va a venir a visitarme. Porque él va a casa en New York y lo recordó ayer”, detalló la mujer.

En ese contexto, le consulta a este hombre si pueden pactar el encuentro en el Museo, ubicado en un del edificio de avenida Corrientes al 4457, donde hay departamento acondicionado como privado. El hombre le da el visto bueno a lo que la mujer le responde entre risas: “Tendré que sacrificarme una vez más, tengo mucha vocación de servicio”.

Cabe recordar que en 2019, Plácido Domingo fue acusado de acoso sexual por varias mujeres, lo que provocó que el tenor pausara su carrera un tiempo.

Desmantelan secta sexual en Argentina

Un secta sexual cayó el pasado jueves tras la detención de una veintena de sus integrantes, quienes utilizaban una escuela de yoga como fachada, en Argentina. Autoridades extranjeras colaboraron en el allanamiento de 50 lugares donde encontraron medicamentos falsos y películas pornográficas.

Se estima que alrededor de 300 personas fueron víctimas de esta secta sexual que incluso tiene sedes en Estados Unidos. El principal delito al que se dedicabala secta era la trata de personas con reducción a la servidumbre mediante la coerción.

Según los primeros datos de la investigación, utilizaba una filosofía sobre “los males del SIDA y las drogas” y tener como objetivo “el desarrollo de la felicidad” para atraer personas ofreciéndoles un tratamiento con el propósito de obtener dinero.