Astrónomos descubren 70 planetas rebeldes en la Vía Láctea

Un equipo de astrónomos descubrió al menos 70 planetas rebeldes en la Vía Láctea, el mayor grupo de cuerpos celestes jamás descubierto, confirmó el Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés).

La institución explicó que los planetas rebeldes son “objetos cósmicos esquivos que tienen masas comparables a las de los planetas de nuestro Sistema Solar, pero que no orbitan una estrella, sino que deambulan libremente por su cuenta”.

Núria Miret-Roig, astrónoma del Laboratorio de Astrofísica de Bordeaux, Francia, expuso que el equipo no sabía cuántos planetas podrían encontrar, pero el resultado de 70 cuerpos celestes causó emoción entre los investigadores .

Explicó que los planetas rebeldes, en los pocos millones de años posteriores a su formación, están calientes y esto les permite brillar, por lo que son detectables por cámaras sensibles de los grandes telescopios.

My latest research on free-floating planets with Hervé Bouy, @sraymond_astro, @David_Barrado et al. has just been published with @SpringerNature in @NatureAstronomy. Read here: https://t.co/xwWuM0v3CU — Núria Miret Roig (@nmiretroig) December 22, 2021

Planetas se ubican entre dos constelaciones de la Vía Láctea

Los astrónomos utilizaron datos que abarcan alrededor de 20 años obtenidos por varios telescopios, posteriormente midieron movimientos, colores y luminosidad de decenas de millones de fuentes en una gran área del Sistema Solar.

El equipo utilizó observaciones del Very Large Telescope (VLT) de ESO, del Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) y del telescopio MPG/ESO ubicado en Chile, indicó Miret-Roig.

Utilizamos decenas de miles de imágenes de campo amplio de las instalaciones de ESO, correspondientes a cientos de horas de observaciones y, literalmente, decenas de terabytes de datos.

Los astrónomos de ESO también recopilaron datos del satélite Gaia, de la Agencia Espacial Europea, por lo que contaron con información de herramientas terrestres y espaciales de comprensión del Universo.

Astronomers have used ESO telescopes to detect at least 70 rogue planets in our Milky Way, the largest group to date. #ESOCastLight #BiteSizedAstronomy #4K #UHD



🔗 https://t.co/ykPDeKV89e pic.twitter.com/sQv5PllYvf — ESO (@ESO) December 22, 2021

Miret-Roig señaló que gracias a esas mediciones se identificaron “de forma segura” los objetos más débiles en una región de formación de estrellas cercanas al Sol, entre las constelaciones Scorpius y Ophiuchus.

Los 70 planetas rebeldes hallados en la Vía Láctea tienen masas comparables a las de Júpiter, y según la astrónoma, podrían existir muchos más cuerpos celestes “escurridizos” sin estrellas.

De acuerdo con Miret-Roig, este hallazgo es un paso importante para comprender los orígenes y características de estos “nómadas galácticos”, ya que no se sabe con exactitud cómo se forman.

El ESO explicó que los planetas rebeldes podrían formarse después del colapso de una nube de gas, que al ser demasiado pequeña no conduce a la formación de una estrella.

Los astrónomos estudiarán estos cuerpos celestes con el Extremely Large Telescope (ELT) de Eso, equipo que actualmente se construye en Atacama, un desierto localizado al norte de Chile.

