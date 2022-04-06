Subastarán playera de la mano de Dios de Maradona

Una casa de subastas pondrá a la venta la playera que utilizó Diego Armando Maradona durante el Mundial de México 86, cuando anotó el famoso gol de la “mano de Dios”.

La subasta será realizada por la casa Sotheby 's y espera que los ídolos del futbolista argentino paguen hasta cuatro millones de libras (5.23 millones de dólares) por quedarse con la camiseta que utilizó el astro en el gol de la “mano de Dios”.

Actualmente la playera la tiene el ex volante inglés Steve Hodge, con quien Maradona intercambió casacas al terminar el encuentro mundialista en el que Argentina venció 2-1 a los ingleses, gracias al polémico gol de astro del futbol.

Have you seen today's about Maradona's historic 'The Hand of God' shirt coming to auction? 📰



Learn how we used Resolution Photomatching to match the shirt to both goals - examining unique detail including the patch, stripes & numbering.



Read more: https://t.co/FUelhC2Uxn pic.twitter.com/KHGxMnBhfD — Sotheby's (@Sothebys) April 6, 2022

Además, el gol de la “mano de Dios” es considerado el segundo mejor del mundo, que pasó la portería justo cuando por un fallido rechazo defensivo de Hodge, que Maradona interceptó de manera disimulada en el aire con su mano, antes de que el arquero Peter Shilton pudiera agarrar o despejar el balón, marcando el primer gol del encuentro de cuartos de final del torneo.

El gol fue nombrado así debido a que en una declaración, el delantero argentino indicó que el gol se hizo con “un poco con la cabeza de Maradona, y un poco con la mano de Dios”.

La subasta comenzará el 20 de abril y terminará el 4 de mayo. El público podrá ver la famosa playera de la “mano de Dios” en la galería New Bond Street de la casa de subastas en Londres.

Tras la muerte de Maradona a fines del 2020, Hodge dijo que la camiseta del argentino no estaba a la venta.

It's been an honour and a privilege to look after *that* Diego Maradona shirt for over 18 years.



Interested to see who snaps it up next. There's always room in our squad for another loan signing... 😉 https://t.co/94ANl1tQMT pic.twitter.com/qv1rtrKGNc — Nat. Football Museum (@FootballMuseum) April 6, 2022

La playera de Maradona podría ser más cara del futbol

Hasta el momento la camiseta de futbol más cara vendida en una subasta es la que usó la estrella brasileña Pelé en la final del Mundial de 1970, que alcanzó las 157.750 libras (206.23 dólares) en 2002, tres veces más que el precio esperado, según los Récords Mundiales de Guiness.

Maradona, quien guió a la selección argentina a la gloria en el Mundial de 1986, es considerado uno de los mejores jugadores de futbol de la historia, por lo que se espera que se convierta en la playera más cara vendida en una subasta.

El astro argentino del futbol murió a los 60 años en 2020 debido a un paro cardíaco.