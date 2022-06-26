Se registra una emergencia en EL Espinal, Tolima, Colombia: grada colapsa y se reportan muertos y más de 70 heridos. La grada colapsa en la Plaza de Toros del Espinal, con cientos de personas en el lugar. Y es que se llevaba a cabo un evento en el marco de las fiestas de San Pedro.

Imágenes captadas por testigos muestran el momento en que la grada colapsa. La Defensa Civil se trasladó a la Plaza de Toros del municipio para atender a los heridos, que según reportan autoridades de salud, son más de 70.

Cuando la grada colapsa, también salen toros que eran parte del espectáculo taurino y de las fiestas de San Pedro que disfrutaban estas personas en la Plaza de Toros del Espinal.

Testigo:

Dios mío, una emergencia, una terrible situación acaba de ocurrir acá en El Espinal. En plena fiesta de toros, esos palcos de toros se han caído en partes. Ha ocurrido una emergencia. Hay muchos heridos.

Autoridades municipales declararon alerta por esta emergencia que involucra a decenas de heridos. La grada colapsa, provocando el derrumbe de exactamente seis palcos de la Plaza de Toros.

Aquí el momento en que colapsa la grada de la Plaza de Toros El Espinal: