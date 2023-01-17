Policía de Alemania detiene a la activista Greta Thunberg

Greta Thunberg, activista medioambiental sueca de 20 años de edad y quien ha estado participando en protestas contra la demolición del pueblo de Lützerath, fue detenida por la policía de Alemania.

Se tiene previsto que el poblado sea demolido para dar paso a la expansión de una mina de carbón cercana. Thunberg ha estado participando en la serie de protestas en contra de la demolición de la aldea en Alemania, por lo que se encuentra entre las personas que fueron detenidas por la policía en la mina de Garzweiler 2.

Ella y sus compañeros, otros activistas, fueron detenidos mientras protestaban en la mina de carbón a cielo abierto de Garzweiler 2, a unos nueve kilómetros de la localidad de Lützerath. La activista sueca, quien se unió a los manifestantes desde el pasado viernes, fue vista sentada sola en un gran autobús de la policía después de haber sido detenida.

La activista climática Greta Thunberg, fue detenida este marte, 17 de enero de 2023. Su arresto sucedió mientras ella participaba en una protesta contra la expansión de una mina de carbón en el pueblo occidental de Lützerath, según el informe de medios locales de Alemania.

¿Quién es Greta Thunberg y cuál es su aporte?

Greta Thunberg tenía 15 años cuando comenzó su protesta solitaria para exigir acciones contra el cambio climático. Hoy con 20 años de edad, la activista sueca es la voz de toda una generación. Ella ha sido la que inspiró a un movimiento global de millones de jóvenes en más de 180 países.

Climate strike week 230. We are currently in Lützerath, a German village threatened to be demolished for an expansion of a coal mine. People have been resisting for years. Join us here at 12 or a local protest tomorrow to demand that #LützerathBleibt !#ClimateStrike pic.twitter.com/hGrCK6ZQew — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 13, 2023

¿Qué hace Greta Thunberg para cuidar el medio ambiente?

En 2018, Greta Thunberg, cuando tenía 16 años, la nacida en Suecia desató un movimiento a nivel mundial de niños en edad escolar que exigían mayores medidas de los gobiernos para luchar en contra del cambio climático. Ahora, millones están participando en marchas en diversas partes del mundo para demostrar su respaldo a esta causa de combatir al cambio climático.