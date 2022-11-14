México anuncia nuevos compromisos contra el cambio climático en COP27

Ciudad de México. Este fin de semana el secretario de Relaciones Exteriores y el enviado Presidencial Especial de los Estados Unidos, John Kerry, anunciaron en la COP27 en Sharm el-Sheij importantes acciones para abordar el cambio climático.

Ambos países afirman su compromiso a los esfuerzos globales para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, así como a tomar medidas ambiciosas en esta década y lograr cero emisiones netas de efecto invernadero para 2050 en sus respectivas economías.

Los nuevos esfuerzos se basan en anuncios importantes que México hizo junto con Estados Unidos y Canadá en la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) y a lo largo del año pasado, incluido un compromiso de México y Pemex de eliminar la quema y el venteo rutinario en las operaciones de petróleo y gas, respaldado por un plan de implementación e inversión de cerca de 2 mil millones de dólares, y una meta compartida de lograr que para el 2030, el 50 por ciento de las ventas sean de vehículos de cero emisiones.

📄México anuncia nuevos compromisos contra el cambio climático en el marco de la COP27.https://t.co/3vOmc80cRH pic.twitter.com/NdeMUBDz8s — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 14, 2022

El Gobierno de México anunció su intención de desplegar más de 30 gigavatios adicionales de capacidad eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica combinada para el año 2030, alcanzando así una produccióin de más de 40 gigavatios de energía eólica y solar combinadas.

Los recientes compromisos de México en energías renovables serán la base para lograr las actualizadas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs por sus siglas en inglés) de México, que incluyen una meta incondicional de reducir las emisiones en un 35 por ciento desde los niveles habituales hacia el año 2030.

El enviado especial presidencial Kerry externó su apoyo al nuevo objetivo de energías renovables de México, y manifestó la intención de Estados Unidos para trabajar en estrecha colaboración con México para lograr estos ambiciosos objetivos a través de la movilización de apoyo financiero y esfuerzos conjuntos para catalizar e incentivar inversiones que fomenten el nuevo despliegue y transmisión de energía renovable en México.

El Gobierno de México ha presentado también un plan de inversión preliminar para implementar este objetivo de energías renovables que detalla hasta 48 mil millones de dólares en inversiones.