Este viernes 23 de septiembre decenas de miles de personas participaron en manifestaciones en varias ciudades de Alemania para exigir acciones del gobierno contra el cambio climático. Los inconformes aseguran que las decisiones tomadas por el gobierno, no han logrado un verdadero cambio que guíe al país hacia un futuro más amable con el medio ambiente.

La organización contra el cambio climático Fridays For Futures convocó una huelga climática global el viernes, con la participación de personas en 250 ciudades de Alemania, según la organización.

“Despierten. No podemos seguir corriendo en este sueño de día. Eso es hacia los políticos. Pero también en general hacia nuestra sociedad, necesitamos cambiar mucho, cómo vivimos, lo que vemos como normal en nuestra sociedad”.”, dijo una manifestante en Munich llamada Lea Wallmann.

Otro de los inconformes pidió el fin de los subsidios para la economía que daña el clima:

“No más subsidios para una economía que daña el clima. Eso es muy importante”, dijo Ulrike Bubenzer, un manifestante que recorrió las calles de Berlín junto a decenas de miles más para exigir acciones claras para combatir el cambio climático en Alemania, una nación cuya economía está considerada entre las 5 más importantes del mundo y la más poderosa del continente europeo.

Miles protestan contra el cambio climático en Alemania.

Más de 20 mil personas marchan contra el cambio climático tan solo en Berlín

Según cifras de la policía alemana, más de 22 mil personas asistieron a una protesta en Berlín, cerca del distrito del gobierno alemán. Los manifestantes exigieron el fin del uso de combustibles fósiles y una rápida expansión de las energías renovables.

“Es una locura ver la crisis climática como algo limitado y como una pequeña crisis, sino que es un catalizador que también provocará otras crisis. Y esas crisis múltiples y no poder salir de ellas, eso es lo que más me asusta”., aseguró Ronja Hofmann, una de las asistentes a la manifestación multitudinaria que la mañana de este viernes paralizó no solo la ciudad de Berlín, sino también varias más en territorio alemán.