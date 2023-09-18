VIDEO: Policía de Atlanta, Georgia, EU, rompe cristal de auto inundado para rescatar a conductor

Oficiales de policía de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, rescataron a un hombre que quedó atrapado en el interior de su auto tras las inundaciones que afectaron la región.

Un agente de la policía y un capitán del cuerpo de Bomberos encontraron un automóvil parcialmente sumergido. El conductor no podía salir debido a la presión que ejercía el agua en la calle Peachtree, cerca de la sede de Seguridad Pública de Atlanta.

9/14/23 Atlanta experienced major rainfall & significant flooding. An APD Officer & AFRD Captain saved a man from a car that was partially submerged in standing water. We’re proud of the actions of AFRD Captain Terrance Simon & APD Officer Rayando Bryan. Training is critical. pic.twitter.com/kI0fc6Eu0u — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) September 16, 2023

Ante ello, un policía usó una macana para romper la ventanilla de la puerta del conductor del vehículo, son el fin de rescatarlo de ahí. La inundación era tan profunda que el auto estaba levantándose del piso y las puertas no podían abrirse.

El hecho ocurrió el jueves 14 de septiembre pasado y quedó captado con la cámara corporal del policía y es posible apreciar que la persona logra salir minutos después de que rompieran el vidrio.

Inundaciones afectaron Atlanta

Durante la tarde del jueves pasado, una lluvia intensa causó inundaciones en el centro de Atlanta, estado de Georgia, con lo cual varios vehículos en la zona quedaron sumergidos. Medios locales aseguraron que cayó poco más de cinco centímetros de precipitación en menos de dos horas.

Habitantes de la zona lograron tomar fotografías y videos del área inundada de Georgia. En otras partes, el agua llegó hasta el metro y medio de altura. André Dickens, alcalde de Atlanta, aseguró que en algunas zonas, los pluviómetros reportaron en 15 minutos, la cantidad de agua que generalmente cae durante tres horas.

We thank our first responders, public safety officials, @ATLPublicWorks and @ATLWatershed for their swift and efficient actions yesterday to address flash flooding incidents in our area.

🔗: https://t.co/tHdGCkxEc1 pic.twitter.com/8jrf72BNJt — City of Atlanta, GA (@CityofAtlanta) September 15, 2023

“Gracias a nuestros socorristas, al Departamento de Bomberos de Atlanta, al Departamento de Policía de Atlanta, a nuestro personal E-911, al Departamento de Gestión de Cuencas Hidrográficas, al Departamento de Obras Públicas y a todos los miembros de nuestra comunidad que colaboran para garantizar que protejamos, cuidemos y amemos a la gente de Atlanta en situaciones de emergencia que ocurren todos los días”, mencionó el alcalde en un comunicado.