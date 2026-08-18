Influencer es arrestada tras arrojar cera caliente sobre sus hijas, incendiar su casa y publicar los videos en Instagram

La influencer Meliza Campos-Sánchez, de 26 años de edad, fue arrestada en Miami después de que las autoridades la acusaran de arrojar cera caliente sobre las manos de sus dos hijas y compartirlo en Instagram; los hechos quedaron relacionados con una investigación que también descubrió un incendio provocado dentro de la vivienda familiar.

El caso tomó fuerza después de que investigadores conocieran la existencia de videos publicados, en los que aparece la mujer utilizando velas encendidas y colocando cera derretida sobre su propia pierna y posteriormente sobre las manos de las menores; Campos-Sánchez enfrenta cargos por abuso infantil y negligencia infantil .

Los videos de Instagram muestran el momento con las niñas

De acuerdo con la información reacabada, una de las grabaciones muestra a la influencer manipulando velas encendidas antes de dejar caer cera caliente sobre las manos de sus hijas.

La investigación también tomó en cuenta el relato de la hija mayor, quien habría contado a las autoridades que ella y su hermana se encontraban dentro de la vivienda cuando ocurrieron los hechos; posteriormente, según su declaración, ambas fueron llevadas hasta la cocina.

Fue ahí donde, de acuerdo con el testimonio incorporado al caso, la mujer habría utilizado nuevamente las velas para arrojar cera caliente sobre las menores; la presencia de estos videos en Instagram se convirtió en uno de los elementos considerados por los investigadores durante las diligencias.

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El incendio ocurrió mientras las niñas estaban dentro de la casa

La investigación comenzó el domingo 16 de agosto, cuando rescatistas de Miami-Dade Fire Rescue acudieron a la vivienda por un incendio registrado en la cocina.

Los investigadores determinaron que el fuego habría sido provocado utilizando una llama abierta, líquidos inflamables y otros materiales combustibles; entre los objetos encontrados posteriormente había prendas quemadas, una máscara plateada, un encendedor rojo y una botella que contenía un líquido que las autoridades creen que era alcohol.

En otro video de Instagram, según los documentos del caso, Meliza Campos-Sánchez aparece con una máscara plateada mientras rocía líquido sobre ropa colocada en el piso y posteriormente le prende fuego.