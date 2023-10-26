Policía dispara a compañeros durante desayuno en Veracruz; reportan 2 muertos

En Tihuatlán, Veracruz, un agente de la Secretaría de Seguridad Pública asesinó a un compañero de trabajo e hirió a dos más durante un desayuno; el agresor fue detenido, pero minutos más tarde murió tras convulsionar, según confirmaron autoridades locales.

La dependencia informó que investiga estos hechos ocurridos durante la mañana del jueves 26 de octubre al interior de la base de la Policía Estatal, ubicada sobre la carretera hacia el monumento al "Cristo Redentor".

Al lugar arribaron agentes de la corporación, así como Fuerzas Federales, entre ellas la Guardia Nacional y la Marina, quienes también confirmaron los decesos.

"Con relación a los hechos registrados en el municipio de Tihuatlán esta mañana, se informa que por razones que aún se están investigando, un elemento de SSP ha sido detenido en virtud de que disparó a sus compañeros mientras desayunaban, para posteriormente convulsionar", explicó la SSP.

Investigan ataque entre policías en Veracruz

Personal de la Fiscalía General de Veracruz acudió hasta la zona para asegurar la escena del ataque e iniciar las indagatorias correspondientes sobre estos hechos en los que murieron dos policías estatales y dos más fueron hospitalizados debido a la gravedad de las lesiones.

"Lamentablemente informamos que hirió de muerte a un elemento y dos resultaron lesionados, antes de fallecer el agresor... La SSP contribuye con las autoridades de investigación para las indagatorias correspondientes, a fin de esclarecer este lamentable suceso", añadió por su parte la dependencia a cargo de los oficiales que murieron.

Descartan ataque contra base de la Policía en Veracruz

Por la mañana de este jueves 26 de octubre se difundió en redes sociales que la base de la Policía Estatal ubicada en el municipio de Tihuatlán sufrió un ataque armado, sin embargo, minutos después esta versión fue descartada por las autoridades estatales, mismas que confirmaron que los disparos se registraron al interior de la corporación.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que uno de los agentes disparó contra sus compañeros para después ser detenido y morir luego de convulsionar en las instalaciones de la dependencia.