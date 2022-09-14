Policía responde a llamada de tiroteo activo en escuela; era un engaño

Patrullas y la policía fuertemente armada afuera de una escuela en Houston, Texas. La policía llegó tras una llamada que reportaba un tiroteo activo. Padres de familia esperaban noticia alguna de sus hijos. Los adolescentes intentaban comunicarse con sus familiares.

Policía responde a llamada de tiroteo activo en escuela

Alrededor de la 1 de la tarde, hora local, la policía recibió una llamada informando que se habían producido disparos y que había un tiroteo activo en la escuela Heights, según el jefe de policía, Troy Finner.

En una conferencia de prensa frente a la escuela, la policía dijo que los agentes llegaron a los pocos minutos y recibieron un informe de que diez personas heridas de bala dentro de un aula. Se tomó la decisión de romper inmediatamente una puerta cerrada y registrar la escuela. No se encontró a ningún tirador y nadie resultó herido. Las escuelas cercanas también cerraron.

Al final de la jornada escolar, los padres abrazaron a sus hijos al salir de la escuela y los estudiantes hicieron llamadas telefónicas a sus seres queridos, mientras los equipos SWAT vigilaban la escuela.

¡Un engaño! Una farsa que movilizó equipos de emergencia y que preocupó a decenas de familias. La policía ya investiga los hechos.