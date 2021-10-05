Policías detienen a hombre estacionado frente al Capitolio

Un hombre fue detenido por la policía del Capitolio luego de que se reportara que un auto sospechoso se encontraba estacionado en un área cercana a la Corte Suprema de Justicia en Washington D.C.

En un principio el hombre se negó a descender del auto, por lo que la policía del Capitolio solicitó a los ciudadanos no acercarse a la zona por seguridad y compartió el cierre de varias calles en los inmediaciones del recinto.

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“Estamos investigando un vehículo sospechoso frente a la Corte Suprema a lo largo de First Street, NE. Manténgase alejado del área. Proporcionaremos más información tan pronto como podamos”, informó a través de su cuenta de Twitter.

Minutos más tarde, las autoridades comunicaron que un equipo de seguridad del Capitolio logró sacar al hombre de la camioneta y que fue detenido.

BREAKING: One of our teams just moved in and extracted the man from the SUV. The man is in custody. Everyone is safe. pic.twitter.com/p7J8Hy2oym — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) October 5, 2021

El sospechoso fue identificado como Dale Paul Melvin, de 55 años de edad, y oriundo de Kimball, una zona rural de Michigan, informó la policía.

El Capitolio se encuentra bajo alerta permanente

Desde enero pasado, la policía del Capitolio se encuentra en alerta sobre cualquier irregularidad que se presente en el área, luego de que un grupo de seguidores del ex presidente Donald Trump irrumpieron de forma violenta causando destrozos y dejando cinco personas muertas.

Tras el incidente, se han registrado otras dos situaciones de riesgo en el Capitolio. La primera, en abril, cuando un sujeto chocó su auto contra la barricada afuera de la Corte Suprema de Justicia, causando la muerte de un policía.

La segunda, en agosto, cuando un hombre estacionó su auto afuera de la biblioteca del Congreso y aseguró tener explosivos, obligando a las autoridades a evacuar los edificios cercanos mientras las autoridades negociaban con el sospechoso.

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