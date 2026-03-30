Lo que era un partido benéfico de hockey terminó en golpes: policías y bomberos se enfrentan en Nueva York

Policías y bomberos se enfrentaron a golpes en una violenta pelea campal durante un partido benéfico de hockey en Nueva York, Estados Unidos, disputado el domingo en el UBS Arena.

La pelea comenzó en el primer periodo, con el marcador empatado, cuando jugadores de ambos equipos se engancharon tras una jugada. En segundos, el enfrentamiento se extendió a más participantes sobre el hielo.

Cómo inició la pelea entre policías y bomberos de Nueva York en el partido de hockey

El primer conato ocurrió entre dos jugadores. Mientras un juez de línea intervenía, otros integrantes de policías y bomberos se sumaron a la pelea.

Los árbitros intentaron separar a los involucrados, pero la intensidad obligó a detener el partido de hockey durante varios minutos; el área de penalización se saturó tras las sanciones.

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La pelea se repitió tras el final del partido de hockey

Al terminar el juego, la tensión no bajó; jugadores de policías y bomberos volvieron a enfrentarse.

Ambos equipos se concentraron detrás de una de las porterías, donde intercambiaron empujones y golpes antes de ser separados por personal del evento.

Gloves are off at FDNY vs. NYPD pic.twitter.com/hnudCeeQOz — Alex V. Mitchell (@AMitchReporting) March 29, 2026

Rivalidad entre policías y bomberos en el hockey de Nueva York

El encuentro forma parte de un evento benéfico que cada año enfrenta a policías y bomberos de Nueva York.

Este tipo de partidos de hockey suele registrar roces físicos por la rivalidad entre ambos cuerpos; en ediciones anteriores también se han documentado peleas y retrasos en el desarrollo del juego.