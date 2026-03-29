Así reapareció con fracturas la azafata Solange Tremblay tras salir expulsada en accidente aéreo fatal en LaGuardia

La azafata Solange Tremblay reapareció con fracturas en un hospital de Nueva York, Estados Unidos, tras ser expulsada casi 100 metros durante el accidente aéreo en LaGuardia ocurrido la noche del 22 de marzo de 2026 .

La azafata sobrevivió al impacto del accidente aéreo en LaGuardia luego de que el avión en el que viajaba chocara contra un camión de bomberos en la pista; fue encontrada aún atada a su asiento, lejos de la aeronave.

Así fue el momento en que la azafata salió expulsada en el accidente aéreo en LaGuardia

El percance ocurrió cuando un avión regional procedente de Montreal impactó durante el aterrizaje; la fuerza del choque destruyó la parte frontal de la aeronave.

La azafata, ubicada en la parte delantera, salió expulsada junto con su asiento; equipos de emergencia la localizaron sobre la pista, todavía sujeta por el cinturón de seguridad.

El accidente aéreo en LaGuardia dejó una escena crítica: la cabina colapsada y pérdidas humanas confirmadas entre la tripulación.

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Las lesiones que sufrió la azafata tras el accidente aéreo en LaGuardia

Tras el accidente aéreo en LaGuardia, la azafata Solange Tremblay fue trasladada a un hospital con múltiples lesiones graves.

Presenta fracturas abiertas en ambas piernas, daño en la columna y pérdida de tejido en las extremidades inferiores, lo que ha requerido cirugías inmediatas y procedimientos especializados.

Su estado obligó a transfusiones y seguimiento constante por riesgo de infección, una de las principales complicaciones médicas tras el accidente aéreo en LaGuardia.

¿Cómo logró sobrevivir la azafata al accidente aéreo en LaGuardia?

La azafata sobrevivió al accidente aéreo en LaGuardia gracias a que permaneció sujeta a su asiento durante el impacto, lo que evitó un desenlace fatal inmediato. El hallazgo en esa condición permitió a los rescatistas intervenir de forma rápida y trasladarla con vida.

Así fue su reaparición tras el accidente aéreo en LaGuardia

Días después del accidente aéreo en LaGuardia, la azafata fue vista por primera vez en el hospital, donde continúa su recuperación.

Su proceso será prolongado: requerirá nuevas cirugías y rehabilitación intensiva para volver a caminar, en un caso que evidencia la magnitud del accidente aéreo en LaGuardia y sus consecuencias.