Policías violadores irán a curso de educación sexual en lugar de cárcel

Dos policías acusados de violar a una joven de 18 años en Estepona, España, fueron sentenciados a dos años de prisión; sin embargo, no pisarán la cárcel debido a un acuerdo en el que establece tomarán cursos de educación sexual, por su "escasa probabilidad de reincidir".

Los policías, identificados como Juan Carlos G y Vicente Julián P, tampoco volverán a prestar sus servicios en el departamento de seguridad estatal durante el tiempo que dure su condena.

Asimismo, tampoco fueron llevados a un juicio debido a que lograron un acuerdo con la víctima y su familia, por lo que deberán indemnizar a la joven con 80 mil euros, de acuerdo con información de medios locales.

Aunque en un principio la fiscalía pedía una pena de 30 años de cárcel para cada uno de los policías, gracias al acuerdo, la condena se redujo a solo dos años sin llegar en cursos de educación sexual.

Estos son los policías Juan Carlos Galván y Vicente Peña que abusaron sexualmente de una joven de 18 años en Estepona. No entrarán en prisión y recibirán un curso de reeducación sexual. Sus caras son protegidas en la prensa. pic.twitter.com/CjhXc3v6dl — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 27, 2022

La familia de la víctima declaró para un medio de España que aceptaron el trato debido a que la joven no quiere volver a revivir el momento durante el juicio La joven actualmente se encuentra en tratamiento psicológico.

Policías violan a adolescente en España

De acuerdo con los reportes policiales, los dos agentes se aprovecharon de que la joven de 18 años de edad estaba ebria y abusaron de ella en junio de 2018.

Los policías, que se encontraban en servicio, ingresaron al domicilio de la mujer y abusaron sexualmente de ella.

De acuerdo con las declaraciones que la víctima hizo a la policía, ella y dos amigas fueron a beber a un bar, cuando iban de regreso a casa se encontraron con los dos policías, quienes las llevaron al departamento de la joven abusada.

😳😳😳😳De violación a abusos, de 30 años de cárcel a sólo dos (y sin entrar): así es la condena a los policías locales en Estepona | Diario Sur https://t.co/4umokspMN0 — MaríaDolores Tortosa (@lolatortosa) July 27, 2022

Una vez ahí, los policías subieron hasta el departamento de la víctima, inhalaron cocaína y se aprovecharon de que la víctima y sus amigos estaban alcoholizados para a usar de ella.

Una de las amigas, logró salir de la casa y acercarse a un bar donde contó lo que estaba pasando con la víctima y los dos policías.

El caso y la actual sentencia causó eindignación entre las personas en España, quienes pidieron que los policías fueran sentenciados como dicta la ley a pesar del acuerdo con la familia.