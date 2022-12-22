Perú: policías disfrazados de Santa Claus vs. el narcotráfico

Policías disfrazados de Santa Claus y sus duendes capturaron a los miembros de una familia dedicada al narcotráfico en Lima, Perú.

Los policías, disfrazados de Santa Claus y sus duendes, irrumpieron en la casa involucrada, pero esta vez no fue para dejar regalos sino para acabar con los narcotraficantes.

Los policías se disfrazaron para pasar desapercibidos en este operativo contra el narcotráfico.

Cuatro personas fueron detenidas, todas ellas miembros de la banda de los "Chicago Grinchs", un grupo familiar dedicado al narcotráfico en el barrio de Surquillo.

Según informan los medios locales, en el interior de la casa allanada se encontraron varios tipos de droga, entre ellos cocaína y marihuana. Además, hubo armas decomisadas.

Perú es el segundo productor mundial de hoja de coca y cocaína, después de su vecina Colombia.