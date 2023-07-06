Policías de Nueva York rescatan a un hombre que cayó a las vías del Metro: VIDEO

Momentos de pánico se vivieron en una de las estaciones del Metro de Nueva York. Un hombre cayó inconsciente a las vías del Metro, policías fueron alertados y de inmediato acudieron al llamado, lo rescatan y le salvan la vida.

La cámara corporal de uno de los oficiales mostró el momento dentro de la estación del Metro. Se aprecia a uno de los policías intentando rescatarlo desde arriba, pero debido a que el hombre estaba inconsciente, la situación se volvió complicada para subirlo al andén, se intentaba que el pasajero fuera rescatado antes de que llegara el tren.

Los oficiales de policía de Nueva York arriesgaron su vida

Los oficiales de policía bajaron a las vías del Metro y con severas dificultades lograron subirlo al andén para que no fuera arrollado por el convoy y poder salvar su vida.

El departamento de policía de la ciudad de Nueva York informó que la persona, de quien se desconoce su identidad y estado de salud, sufrió un episodio médico por lo cual cayó desvanecido a las vías del tren.

El rápido llamado a la policía y la actuación inmediata de los oficiales de la policía de Nueva York le salvaron la vida a esta persona que pudo haber sido arrollada por uno de los trenes.

Reconocimiento a los policías que rescataron al pasajero

Los dos oficiales involucrados en el rescate fueron los oficiales Baez & Hall de la comisaría 81 de la policía de Nueva York.

Varias personas han sido empujadas intencionalmente a las vías, algunas de ellas con consecuencias mortales.

