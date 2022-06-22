Autoridades detectan poliomielitis en aguas residuales de Inglaterra

Las autoridades británicas dijeron que se detectó poliomielitis en muestras de aguas residuales en la capital británica, el primer indicio (desde los años 80), de que el virus podría estar propagándose por Inglaterra, aunque cabe señalar que no se ha encontrado ningún caso hasta el momento.

Los niveles de vacunación contra poliomielitis en toda Inglaterra están por encima del 90 por ciento necesarios para prevenir brotes de poliomielitis, pero las tasas de cobertura de Londres entre los menores de dos años han caído por debajo de esa cifra en los últimos años.

El Servicio Nacional de Salud de la ciudad comenzará a ponerse en contacto con los padres de los niños menores de cinco años que no estén vacunados.

Routine monitoring of sewage for polio, conducted by @MHRA and @UKHSA, has enabled the UK to respond quickly to the #poliovirus found in Beckton sewage.



We are working to better understand the origins of the vaccine-derived #poliovirus and the extent of its transmission. https://t.co/ux1Pgc1AZu — MHRAgovuk (@MHRAgovuk) June 22, 2022

Detectan poliovirus en las aguas residuales de Inglaterra

La poliomielitis, que se propaga principalmente a través de la contaminación por materia fecal, solía matar y paralizar a miles de niños cada año en todo el mundo. No tiene cura, pero la vacunación ha hecho que el mundo esté cerca de acabar con la forma salvaje, o natural, de la enfermedad.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA por sus siglas en inglés), señala que suele encontrar entre una y tres muestras de poliovirus en las aguas residuales al año, pero que antes se trataba de casos aislados.

Este año, se encontró poliomielitis en una muestra en febrero en la planta de tratamiento de Beckton, en el este de Londres, y volvió a encontrarse en la misma planta, que da servicio a unos 4 millones de personas.

We are investigating the detection of #Poliovirus in sewage in North and East London. We are urging people to ensure their polio vaccines are up to date, especially parents of young children who may have missed an #immunisation opportunity https://t.co/MKZ9adBdN8 — UK Health Security Agency (@UKHSA) June 22, 2022

Riesgo de infección por poliomielitis en Inglaterra, se considera bajo

El riesgo de contagio de la enfermedad, que provoca parálisis en los niños en menos del 1 por ciento de los casos, es también bajo debido a las altas tasas de vacunación contra poliomielitis, según reporta la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido.

No obstante, la agencia animó a los padres a asegurarse de que sus hijos están vacunados tras el descubrimiento del virus de poliomielitis durante un análisis rutinario de las aguas residuales, sobre todo a aquellos que pudieran haberse saltado las vacunas durante la contingencia sanitaria del Covid-19.

En el pasado, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido señaló que las detecciones se producían cuando una persona vacunada en el extranjero con la vacuna oral viva contra la poliomielitis regresaba o viajaba al país, y vertía brevemente el virus en sus heces.

Creen que esto es también lo que ha sucedido esta vez, con la diferencia clave de que el virus también se ha propagado probablemente entre personas estrechamente vinculadas y ha evolucionado a lo que se conoce como "poliovirus derivado de la vacuna", que puede causar la enfermedad.

El último caso en Inglaterra fue en el año de 1984 y la poliomielitis "salvaje" sólo se encuentra ahora en Afganistán y Pakistán, con brotes importados notificados en Malaui y Mozambique en el 2022.