Diputados reconocen trayectoria de figuras del cine mexicano

Para celebrar los 126 años del cine en México, la Cámara de Diputados otorgó reconocimientos a la trayectoria artística a actores que han dejado huella en la industria cinematográfica nacional.

Entre ellos figura Ignacio López Tarso, Eric Del Castillo, Angélica María, Dacia González, Elsa Aguirre y Joaquín Cossío.

Los reconocimientos fueron entregados por la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

López Tarso agradece la distinción.

A la ceremonia asistieron Ignacio López Tarso y Eric Del Castillo, ambos agradecieron la distinción.

“Felicito mucho, calurosamente a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados por esta gran iniciativa de recordar hoy a los Lumière que hace 126 años que crearon esta industria hermosísima del cine, que para algunos países ha sido un gran negocio, millones de dólares cada año de utilidad de lo que filma Hollywood. Nosotros bastante menos, bastante menos, pero ahí va el cine mexicano”. dijo López Tarso, quien fue diputado federal en la XLIV Legislatura.

También se entregaron reconocimientos a las actrices Angélica María, Elsa Aguirre, Dacia González y al actor Joaquín Cossío, quienes, a través de mensajes grabados en video, agradecieron la distinción.

Este evento se enmarca en el “Ciclo de Cine Mexicano en San Lázaro”, que presentó cintas como “La Mujer del Puerto”, “El Lugar sin Límites”, “Los de Abajo”, “María Sabina, Mujer Espíritu”, “Lola” y “Rosario”.