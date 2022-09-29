Cámara de Diputados ratifica recorte al presupuesto del INE

Por mayoría, la Cámara de Diputados ratificó el recorte aplicado al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) en este año, con lo que no le regresarán más de 4 mil 900 millones.

La decisión se tomó con 259 votos a favor de Morena, PT y PVEM.

Hubo 212 en contra de Diputados del PAN, PRI. MC y PRD.

Con esto los diputados dan respuesta a la sentencia de la Suprema Corte luego de que el INE interpuso una controversia constitucional contra la Cámara de Diputados por el recorte que hizo a su presupuesto de 2022.

Reanudan sesión en Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados reanudó la sesión esta mañana que fue aplazada el día de ayer debido a que no se pudo llevar a cabo la votación por fallas que tuvo el recinto parlamentario en su servicio de Internet.

Durante la discusión, Morena y sus aliados señalaron que no le darán ni un peso más a los consejeros del INE en este año, a quienes acuso de violar la Constitución al tener sueldos por arriba del Presidente de la Republica y además despilfarrar dinero.

La oposición adelantó su voto en contra del dictamen pues no cumple con la sentencia de la Corte, que exige que os diputados fundamenten el recorte aplicado en este año.

