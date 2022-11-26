Lamenta López Obrador fallecimiento del actor Héctor Bonilla

Después de que se informara de la de la muerte del actor Héctor Bonilla, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue de los primeros en lamentar su fallecimiento.

Honesto y de convicciones firmes, calificó López Obrador al recién fallecido Héctor Bonilla.

En su cuenta de Twitter, el jefe del Poder Ejecutivo escribió que Bonilla era un gran actor, honesto y de convicciones firmes.

Lamento el fallecimiento de Héctor Bonilla, gran actor, honesto y siempre con firmes convicciones. Abrazo a Sofía, a sus hijos, familiares y amigos. pic.twitter.com/88CLHo3dk6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 25, 2022

El mensaje de López Obrador concluyó con un abrazo a Sofia, la esposa del actor, a sus hijos, familiares y amigos.