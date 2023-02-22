Políticos reaccionan a Genaro García Luna tras ser declarado culpable a narcotráfico: “La justicia llegó"

Este 21 de febrero, la Corte del Distrito Este de Nueva York señaló a Genaro García Luna como culpable de cinco delitos, cuatro de ellos vinculados con el narcatráfico y uno más por falsedad en sus declaraciones, lo que convierte el juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública como el de más alto cargo mexicano realizado en Estados Unidos.

Como no podía ser de otra forma, esto generó revuelo en México desde distintas ramas y la clase política decidió externar su opinión al respecto. Uno de los primeros fue Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien a través de su cuenta de Twitter aseguró que "la justicia había llegado" y mencionó al expresidente Felipe Calderón.

García Luna es declarado culpable por tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones en E.U. La justicia ha llegado para quien fuera escudero de Felipe Calderón. Los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca Jesús Ramírez Cuevas

La reacción de Jesús Ramírez Cuevas a Genaro García Luna como culpable por narcotráfico|@JesusRCuevas

Por otro lado, el dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, también emitió su opinión a través de una serie de tuits en donde recordó el apodo de "superpolicía" que recibió García Luna durante el sexenio de Calderón, e incluso en otras publicaciones criticando las elecciones de dicho proceso.

"El "superpolicía" en el sexenio de Felipe Calderon, Genaro García Luna, fue declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos. Esto es de la mayor gravedad para nuestro país. Nos gobernó un cártel que se enriqueció a costa de ensangrentar al pueblo, y el pueblo no olvidará", señaló delgado mediante sus redes sociales.

El "superpolicía" en el sexenio de @FelipeCalderon, Genaro García Luna, fue declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos. Esto es de la mayor gravedad para nuestro país.



Nos gobernó un cártel que se enriqueció a costa de ensangrentar al pueblo, y el pueblo no olvidará pic.twitter.com/czN1MSM6mt — Mario Delgado (@mario_delgado) February 21, 2023

¿Qué dijeron en la Cámara de Diputados sobre el juicio de Genaro García Luna?

Quien también se expresó fue Andrea Chávez, diputada federal por Ciudad Juárez, quien arremetió contra el Partido Acción Nacional (PAN) y su supuesto abandono de la cámara de Diputados cuando se dio a conocer el veredicto del jurado contra Genaro García Luna.

"Cuando se declaró CULPABLE de narcotráfico a Genaro García Luna, los panistas abandonaron la Cámara de Diputados. Hoy su partido quedó expuesto por haber posicionado, mantenido y protegido a un narcotraficante. Que los señores de la guerra, nunca encuentren la paz", escribió en su cuenta de Twitter, junto a un video con sus palabras en la Cámara.

Cuando se declaró CULPABLE de narcotráfico a Genaro García Luna, los panistas abandonaron la Cámara de Diputados.



Hoy su partido quedó expuesto por haber posicionado, mantenido y protegido a un narcotraficante.



Que los señores de la guerra, nunca encuentren la paz. pic.twitter.com/O7mrYm8YFG — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) February 21, 2023

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), también se dirigió a sus seguidores y cuestionó a aquellos personajes que defendieron a Genaro García Luna durante el juicio.

"El rostro del delito: Genaro García Luna es culpable de los cinco cargos en su contra, determina el jurado de Brooklyn. Y ahora que dirán sus defensores mediáticos?", redacó durante la tarde de este martes.

Estos fueron algunos de los múltiples mensajes que circularon en redes sociales respecto a la resolución del jurado en Nueva York que halló culpable al ex secretario de Seguridad Pública por cinco cargos distintos, cuatro de ellos relacionados con la conspiración para el tráfico de droga, pertenecer a una organización criminal y otro falsedad en sus declaraciones.