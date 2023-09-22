Rebaño de ovejas come más de 100 kilos de marihuana por error; entran en “espiral psicótica”

Las grandes inundaciones que azotaron Grecia, a causa de la tormenta Daniel, dejaron significativos daños entre la población; sin embargo, ante la tempestad siempre resalta una historia ayuda a pasar el mal rato. Tal es el caso de un rebaño de ovejas en la región de Magnesia, que comió "por error" más de 100 kilos de marihuana.

“No sé si reírme o llorar”, declaró el propietario de la plantación de marihuana medicinal, que se encontraba resguardado un invernadero de la zona. Según relató el dueño del plantío, se dio cuenta del gran 'robo' cuando percibió una actitud bastante 'extraña' por parte del rebaño de ovejas: “era como si estuvieran en una espiral psicótica”, acentuó.

De acuerdo con las estimaciones, el grupo de ovejas ingirió cerca de 100 kilos de marihuana ante la escasez de forraje en la región de Magnesia, en la Grecia central. A pesar de que la situación se dio por "error", el grupo de corderos habría logrado acceder a la zona que se encontraba bajo resguardo, al parecer, solo siguiendo su instinto.

“La ola de calor nos hizo perder la mitad de la producción, mientras que las inundaciones lo que había quedado”, continúo expresando el dueño del plantío al apuntar que una situación de tal magnitud ha dejado perplejo al pueblo de Magnesia.

Ovejas consumen más de 100 kilos de marihuana en Grecia|Pexels

¿Qué pasa si un animal come marihuana?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que cuando algún animal llega ingerir cualquier cantidad de marihuana, estos pueden tener consecuencias como hipotermia con convulsiones, una bajada en la frecuencia cardiaca o, por el contrario, un aumento súbito, incluso en el peor de los casos podrían llegar a morir.

La Doctora Claudia Edwards, médico veterinario zootecnista y maestra en ciencias por la Facultad de Veterinaria (FMVZ), planteó que a diferencia de los seres humanos, que suelen consumir este tipo de sustancias a conciencia, los animales no tienen idea de la situación, lo que les puede causar problemas de ansiedad y angustia, hasta volverse agresivos.

En caso de detectar que algún animal haya consumido marihuana, se recomienda acudir con un profesional de la salud, para brindarle el apoyo pertinente y verificar que su consumo no represente riesgos graves a la salud.