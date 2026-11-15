Por qué a Miguel Ángel Félix Gallardo le decían ‘El Jefe de Jefes’ o ‘El Padrino’

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara y conocido como “El Jefe de Jefes”, murió este domingo 15 de noviembre de 2026, a los 80 años, en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco.

Su fallecimiento ocurrió dos días después de que fuera trasladado de emergencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande, donde permanecía recluido por delitos relacionados con el narcotráfico y el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó el deceso y señaló que el exlíder criminal presentó una falla orgánica múltiple.

Su nombre quedó ligado a una de las etapas que transformaron la estructura del narcotráfico en México durante las décadas de 1970 y 1980; también fue señalado por su participación en una de las investigaciones criminales más importantes de la relación entre México y Estados Unidos.

¿De qué acusaban a Miguel Ángel Félix Gallardo?

Nacido el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa, Félix Gallardo tuvo un pasado como integrante de corporaciones policiales y posteriormente trabajó como guardaespaldas de los hijos del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis.

Con el paso de los años se convirtió en uno de los principales dirigentes del Cártel de Guadalajara, organización que encabezó junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”.

Desde esa estructura estableció vínculos con narcotraficantes colombianos para facilitar el traslado de cocaína hacia Estados Unidos.

Uno de los expedientes que marcó su trayectoria fue el secuestro y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y del piloto mexicano Alfredo Zavala, ocurrido en 1985.

Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara el 8 de abril de 1989. En 2000 recibió una sentencia de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho; posteriormente, en 2017, fue condenado a otros 37 años por los homicidios de Camarena y Zavala; ambas penas sumaban 77 años de prisión.

¿Por qué le decían “El Jefe de Jefes”?

El sobrenombre estaba relacionado con la posición que alcanzó dentro del narcotráfico mexicano. Félix Gallardo no era únicamente un operador dedicado al traslado de drogas: encabezó una organización que articuló acuerdos con otros grupos criminales y concentró decisiones sobre distintas rutas y territorios.

Su capacidad para establecer alianzas con organizaciones colombianas y coordinar operaciones hacia Estados Unidos lo colocó en una posición de autoridad frente a otros narcotraficantes. De ahí que fuera identificado como uno de los principales jefes de jefes de aquella generación.

El origen del apodo “El Padrino”

El calificativo también aparece en registros históricos de seguridad. Documentos de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) ya lo identificaban en 1976 con una variante del sobrenombre: “El Gran Padrino de la Mafia”.

Uno de esos registros lo relacionaba con una investigación posterior al decomiso de 134 kilogramos de cocaína y 19 de heroína en el Aeropuerto de Tijuana. Con el tiempo, la denominación “El Padrino” quedó asociada a su jerarquía dentro de la estructura criminal y a la red de relaciones que construyó.

Tras su captura en 1989, el Cártel de Guadalajara se fragmentó y varias de sus estructuras dieron paso a organizaciones regionales que adquirieron protagonismo en los años siguientes.