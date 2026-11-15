De escolta de gobernador a “Jefe de Jefes”: Así fundó Miguel Ángel Félix Gallardo el Cártel de Guadalajara

Antes de que existieran las distintas organizaciones criminales que hoy operan en México, hubo una sola estructura que controló las principales rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Al frente de ella estuvo Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, quien pasó de ser policía en Sinaloa a fundar el Cártel de Guadalajara a finales de los años setenta.

¿Cómo armó esta alianza y qué provocó su caída?

¿Miguel Ángel Félix Gallardo era policía?

Miguel Ángel Félix Gallardo nació en Culiacán, Sinaloa, en 1946.

Antes de entrar al mundo del tráfico de drogas, trabajó como agente de la Policía Judicial Federal y se desempeñó como escolta personal de los hijos del entonces gobernador sinaloense, Leopoldo Sánchez Celis.

Con el paso del tiempo, comenzó a operar dentro de la estructura del capo Pedro Avilés Pérez, pionero del narcotráfico actual de México, ganando experiencia en el manejo de rutas y contactos.

#ÚltimaHora 🔴 Reportan la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo a los 80 años 🚨



Conocido como "El Jefe de Jefes", fue uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara. Apenas el pasado 13 de noviembre fue trasladado de emergencia a un hospital por complicaciones de… pic.twitter.com/ccKT0doA3U — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 15, 2026

Miguel Ángel Félix Gallardo se unió con personajes como Rafael Caro Quintero

Tras la muerte de Pedro Avilés en 1978, Félix Gallardo decidió mudarse a Jalisco, donde estableció una alianza clave con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”.

Entre finales de los setenta y 1980, lograron reunir a distintos grupos bajo una sola coordinación llamada Cártel de Guadalajara, operando bajo protección institucional en estados como Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Guerrero.

Miguel Ángel Félix Gallardo hizo alianzas con cárteles colombianos

Además de controlar la siembra y el traslado de marihuana y amapola, Félix Gallardo cambió la forma en que operaba el narcotráfico en México al negociar directamente con los cárteles colombianos, como el de Medellín, liderado por Pablo Escobar.

En lugar de cobrar dinero por cruzar la mercancía hacia Estados Unidos, acordó recibir un porcentaje de la propia cocaína, lo que multiplicó sus ganancias y su poder financiero.

“Kiki” Camarena y Miguel Ángel Félix Gallardo

El principio del fin llegó en febrero de 1985, tras el secuestro y asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala, luego de que las autoridades destruyeran el enorme sembradío de marihuana conocido como “El Búfalo” en Chihuahua.

Este crimen desató una intensa presión del gobierno estadounidense que llevó a la captura de “Don Neto” y Caro Quintero ese mismo año.

🚨 Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, fue trasladado de urgencia a un hospital privado en Guadalajara, Jalisco, tras presentar complicaciones médicas en el penal de Puente Grande.



El traslado se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad.… pic.twitter.com/xad5nNcvhw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 14, 2026

Captura de Miguel Ángel Félix Gallardo

Tras pasar cuatro años moviéndose de forma discreta, Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 en Guadalajara, acusado de delitos contra la salud, acopio de armas y el homicidio del agente de la DEA.

Con su encarcelamiento, los jefes de plaza que trabajaban bajo su mando se repartieron los territorios, dando origen a las organizaciones de Tijuana, Juárez y Sinaloa.

Fallece Miguel Ángel Félix Gallardo

Este domingo 15 de noviembre se confirmó la muerte del capo, quien llevaba días de complicaciones de salud.

De acuerdo a la información, Miguel Ángel Félix Gallardo se encontraba sufirendo de alrededor de 20 problemas de salud distintos.