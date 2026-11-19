Los entornos urbanos no resultan adecuados para la crianza de gallinas, ni para las propias aves ni para quienes conviven con ellas en la ciudad. Así lo señaló el infectólogo, investigador y divulgador científico Alejandro Macías, a través de redes sociales, al advertir sobre los problemas de higiene que implica mantener este tipo de animales fuera de un espacio apropiado.

De acuerdo con el especialista, las heces de las gallinas representan un problema de aseo cuando no se incorporan a la masa orgánica del suelo, además de que pueden contener potenciales patógenos responsables de enfermedades intestinales graves, como Salmonella o Campylobacter.

Para la crianza de gallinas, los ambientes urbanos no son lo mejor, ni para las gallinas ni para los humanos.

Las heces de las gallinas son un problema de aseo si no se van a la masa orgánica del suelo, además de que contiene potenciales patógenos de enfermedades intestinales… — Alejandro Macias (@doctormacias) November 19, 2026

En espacios reducidos o con limpieza insuficiente, la acumulación de desechos incrementa la exposición a microorganismos y dificulta el control sanitario cotidiano.

Enfermedades aviares y transmisión por desechos o polvo

La literatura especializada sobre aves ponedoras detalla que el manejo sanitario y el entorno influyen de manera directa en la propagación de diversas afecciones aviares.

Entre los padecimientos descritos en gallinas ponedoras figuran cuadros respiratorios como la bronquitis infecciosa, la coriza infecciosa y la enfermedad respiratoria crónica, así como infecciones virales o bacterianas como el cólera aviar, la encefalomielitis aviar, la enfermedad de Gumboro o bursitis, la influenza aviar, la enfermedad de Marek, la enfermedad de New Castle y la viruela aviar.

Varias de estas afecciones se diseminan a través de excretas, secreciones, descargas nasales, contacto directo, agua o alimento contaminados, e incluso mediante partículas de polvo o escamas de plumas transportadas por el aire.

En aves ponedoras, estos cuadros pueden provocar desde decaimiento, signos respiratorios, diarrea o trastornos nerviosos hasta caídas bruscas en la postura o alteraciones en la calidad del huevo, lo que subraya la importancia de contar con condiciones sanitarias y de manejo acordes al bienestar de los animales.