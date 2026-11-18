La ciudad china de Shenzhen se convierte en escenario de un encuentro sin precedentes al reunir en una misma mesa a los mandatarios Donald Trump, Xi Jinping (China) y Vladímir Putin (Rusia), y ya hay quien se preocupa por esta reunión.

La cita se da al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC); la cumbre ha despertado comparaciones (todas simbólicas) con la conferencia de Yalta de 1945, donde potencias mundiales se reunieron y acordaron desmilitarizar Alemania para repartirla en cuatro zonas de ocupación (EU, URSS, Reino Unido y Francia).

#URGENTE | Hicieron las paces? Donald Trump (@potus) y Vladimir Putin se estrecharon la mano durante la cumbre de APEC en Shenzhen, #China



Con Xi Jinping como testigo, los mandatarios protagonizaron el saludo previo al banquete de bienvenida. Una imagen que reúne a tres de los… pic.twitter.com/1oZpxog6tP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 18, 2026

¿Por qué causa conmoción la reunión entre Putin, Trump y Xi Jinping?

Si bien expertos en relaciones internacionales recalcan que, a diferencia de aquella ocasión donde negociaban aliados vencedores, aquí se encuentran tres potencias profundamente confrontadas.

Las prioridades de cada líder responden a intereses estratégicos diferenciados y complejos:

Control de armamento nuclear: Estados Unidos busca abrir un canal de diálogo para reducir los arsenales estratégicos de las superpotencias.

Estados Unidos busca abrir un canal de diálogo para reducir los arsenales estratégicos de las superpotencias. Ucrania y Oriente Medio: Sobre el fin del conflicto en Ucrania, mientras Washington presiona para estabilizar las tensiones e intereses energéticos derivados de la guerra en Irán.

Sobre el fin del conflicto en Ucrania, mientras Washington presiona para estabilizar las tensiones e intereses energéticos derivados de la guerra en Irán. Tecnología e inteligencia artificial: China impulsa la estabilidad comercial y la cooperación frente a las restricciones e aranceles impulsados por la administración estadounidense en sectores críticos como los semiconductores.

Implicaciones globales del “cara a cara”

Este “cara a cara” bien podría ser la transición hacia un orden internacional fragmentado y multipolar, donde el predominio estadounidense se mide frente al acelerado ascenso tecnológico y económico chino, y los intentos rusos por recuperar interlocución global.

La gran preocupación para los socios regionales e internacionales radica en la posibilidad de que estas superpotencias negocien áreas de influencia sin su participación directa, marcando un hito diplomático cuyas repercusiones definirán la geopolítica de los próximos años.