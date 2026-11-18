La ciudad china de Shenzhen se convierte en escenario de un encuentro sin precedentes al reunir en una misma mesa a los mandatarios Donald Trump, Xi Jinping (China) y Vladímir Putin (Rusia), y ya hay quien se preocupa por esta reunión.
La cita se da al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC); la cumbre ha despertado comparaciones (todas simbólicas) con la conferencia de Yalta de 1945, donde potencias mundiales se reunieron y acordaron desmilitarizar Alemania para repartirla en cuatro zonas de ocupación (EU, URSS, Reino Unido y Francia).
¿Por qué causa conmoción la reunión entre Putin, Trump y Xi Jinping?
Si bien expertos en relaciones internacionales recalcan que, a diferencia de aquella ocasión donde negociaban aliados vencedores, aquí se encuentran tres potencias profundamente confrontadas.
Las prioridades de cada líder responden a intereses estratégicos diferenciados y complejos:
- Control de armamento nuclear: Estados Unidos busca abrir un canal de diálogo para reducir los arsenales estratégicos de las superpotencias.
- Ucrania y Oriente Medio: Sobre el fin del conflicto en Ucrania, mientras Washington presiona para estabilizar las tensiones e intereses energéticos derivados de la guerra en Irán.
- Tecnología e inteligencia artificial: China impulsa la estabilidad comercial y la cooperación frente a las restricciones e aranceles impulsados por la administración estadounidense en sectores críticos como los semiconductores.
Implicaciones globales del “cara a cara”
Este “cara a cara” bien podría ser la transición hacia un orden internacional fragmentado y multipolar, donde el predominio estadounidense se mide frente al acelerado ascenso tecnológico y económico chino, y los intentos rusos por recuperar interlocución global.
La gran preocupación para los socios regionales e internacionales radica en la posibilidad de que estas superpotencias negocien áreas de influencia sin su participación directa, marcando un hito diplomático cuyas repercusiones definirán la geopolítica de los próximos años.