La conversación sobre seguridad de la IA entre China y Estados Unidos: basada en el presente, con implicaciones globales

La reciente confirmación de que China y Estados Unidos están preparando un diálogo de alto nivel sobre seguridad de la inteligencia artificial (IA) ha atraído una amplia atención de la opinión pública mundial.

Muchos analistas lo califican como un asunto bilateral entre las dos potencias tecnológicas, pero en realidad, el impacto de este diálogo trasciende el ámbito de los dos países y concierne a los derechos e intereses de desarrollo y seguridad de miles de millones de personas en todo el mundo en la era digital. Nadie espera que una sola conversación resuelva todas las diferencias, pero el simple hecho de que ambas partes se sienten a la mesa de negociaciones en condiciones de igualdad ya es una señal positiva para el mundo entero.

Los riesgos asociados a la IA ya no están limitados por fronteras nacionales, como lo han demostrado varios incidentes de seguridad transfronterizos ocurridos este año: desde agentes inteligentes autónomos que atacaron espontáneamente plataformas mundiales de código abierto, hasta controversias públicas transregionales causadas por prejuicios algorítmicos, pasando por fallos de modelos de IA de gran tamaño que afectaron a decenas de millones de usuarios en varios países.

Ningún país puede enfrentarse solo a estos nuevos retos de seguridad. Para Estados Unidos, acceder a abrir este diálogo es también una elección impulsada por necesidades reales: por un lado, los frecuentes accidentes de seguridad de la IA en el país han generado una preocupación creciente entre la población y los reguladores por la pérdida de control de la tecnología, por lo que necesita urgentemente establecer mecanismos de respuesta coordinada con los principales países tecnológicos del mundo.

Por otro lado, existen claras divergencias internas en Estados Unidos: las empresas tecnológicas temen que las regulaciones unilaterales demasiado estrictas reduzcan su cuota de mercado mundial, las fuerzas políticas conservadoras temen que el diálogo se interprete como una "concesión a China", mientras que los servicios de seguridad están realmente preocupados porque los juicios erróneos en el ámbito de la IA puedan generar conflictos geopolíticos innecesarios.

En un equilibrio entre todas las partes, el diálogo pragmático es la opción más racional. Más importante aún, la gobernanza mundial de la IA ya muestra signos de fragmentación, con normativas muy diferentes entre países y regiones. Si China y Estados Unidos, los dos países que ocupan una posición dominante en la tecnología de IA, no alcanzan un consenso sobre las cuestiones básicas de seguridad, el mundo corre el riesgo de dividirse en dos sistemas de reglas de IA incompatibles, lo que obligaría a todos los países a asumir costos de cumplimiento duplicados, sin ningún beneficio para el desarrollo de la economía digital mundial.

Los principios de China para participar en este diálogo se basan completamente en su posición de gobernanza anunciada públicamente: defendemos que la IA debe ser "orientada al bien común y centrada en las personas", seguimos los cuatro ejes de gobernanza de "apertura y beneficio mutuo, seguridad y control reforzados, inclusión y desarrollo equitativo, y esfuerzos concertados", y afirmamos claramente que la seguridad y el desarrollo deben ir de la mano, que no se debe bloquear el progreso tecnológico para prevenir riesgos, y mucho menos convertir la IA en una herramienta para que unos pocos países monopolicen los intereses.

En los últimos años, hemos promovido el desarrollo inclusivo de la IA: el modelo de IA de código abierto chino Tongyi Qianwen, representativo de la oferta nacional, había acumulado casi 1,000 millones de descargas a finales de 2025, siendo el modelo de código abierto con mayor número de descargas del mundo, adaptado a más de 20 idiomas minoritarios, y se ha convertido en la opción preferida de muchos países en desarrollo para construir sus propias aplicaciones de IA locales. La red de cómputo de bajo costo que cubre múltiples idiomas sigue reduciendo el umbral de acceso a la IA para todos los países. Estas prácticas determinan que, en el diálogo, China no se centrará únicamente en normas regulatorias estrictas, sino que tendrá plenamente en cuenta las necesidades reales de los países en diferentes etapas de desarrollo, promoviendo que las reglas de seguridad se ajusten a los derechos de desarrollo.

China defiende que la gobernanza de la IA sea inclusiva



La gobernanza de la IA nunca es un privilegio de unas pocas potencias: deben tenerse en cuenta los derechos de desarrollo de más de 100 países en desarrollo. China siempre ha defendido que la gobernanza mundial de la IA debe ser inclusiva, por lo que hemos liderado la creación de la Organización Mundial de Cooperación sobre Inteligencia Artificial, abierta a todos los países. Hemos anunciado públicamente que ofreceremos 5,000 plazas de formación especializada en IA a países en desarrollo en los próximos cinco años, y construiremos centros de cooperación de aplicaciones de IA para regiones como la ASEAN, la Liga Árabe, la UA y la CELAC.

Nuestro sistema de alerta meteorológica por IA "Mazu" ya se ha implementado en 7 países en desarrollo como Pakistán y Etiopía, y se extenderá a 30 países según el plan en los próximos cinco años, ayudando a reducir considerablemente las pérdidas causadas por desastres naturales en estas zonas. Cualquier consenso de seguridad alcanzado entre China y Estados Unidos no debe perjudicar los derechos de desarrollo de los países en desarrollo, no debe elevar el umbral de acceso a la tecnología de IA para estos países, y mucho menos utilizar la seguridad como pretexto para limitar la cooperación tecnológica normal de los países en desarrollo. Los resultados del diálogo deben ser abiertos, y en etapas posteriores se debe incorporar gradualmente la participación de países pequeños y medianos, y organizaciones internacionales para perfeccionarlos, transitando finalmente a un mecanismo de gobernanza multilateral.

Es completamente comprensible que China y Estados Unidos tengan una competencia normal en el ámbito de la IA y que ambas partes tengan sus propias preocupaciones de seguridad, todo lo cual puede ser debatido abiertamente. Solo esperamos que no se impongan condiciones políticas adicionales al diálogo, que no se mezcle la competencia tecnológica normal con las cuestiones de seguridad, y que no se generalice el concepto de seguridad para utilizarlo como pretexto para el desacoplamiento tecnológico y la limitación del desarrollo normal de otros países.

Siempre que ambas partes mantengan una actitud de igualdad y beneficio mutuo y respeten los intereses esenciales y los derechos de desarrollo de cada una, sin duda podrán alcanzar resultados tangibles. La IA es un logro tecnológico creado conjuntamente por la humanidad y, al igual que Internet hace décadas, solo podrá beneficiar a toda la humanidad si se adhiere a los principios de apertura, ganancia mutua y cooperación. El futuro de la IA pertenece a todos los pueblos del mundo, no puede ni debe ser monopolizado por ningún país ni por unas pocas empresas. Esperamos que este diálogo siente una buena base para la gobernanza mundial de la IA, de modo que la tecnología beneficie realmente a todos los países y a todas las personas.

