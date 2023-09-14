¿El fin del Internet? Google enfrentará un juicio en Estados Unidos por prácticas de monopolio

El 12 de septiembre comenzó el juicio contra Google, con una sesión en un tribunal de Estados Unidos, el gigante del Internet está acusado de monopolizar los servicios de búsqueda, ya que abarca el 90 por ciento del ramo.

¿De qué se le acusa a Google?

El gobierno de Estados Unidos fue el encargado de demandar a Google. Se espera que el Departamento de Justicia detalle cómo la compañía pagó miles de millones de dólares al año a fabricantes de teléfonos inteligentes para que su motor de búsqueda estuviera en la cima de la clasificación.

Según las autoridades estadounidenses, compañías como AT&T, Apple, Mozilla, entre otras, reciben 10 mil millones de dólares anualmente para que Google aparezca como prioridad en los dispositivos, por ende es la app que más utilizan los usuarios.

|Reuters

Asimismo, aseguran que la empresa manipula las subastas de anuncios en Internet para que los anunciantes pagaran más por aparecer en el buscador de Google, siendo este el de mayor uso comparado con otros buscadores.

¿Qué dice Google sobre las acusaciones en su contra?

En tanto, la compañía de Internet asegura que su participación de mercado no se debe a que haya violado la ley sino a que su motor de búsqueda es gratis y eficaz.

La empresa asegura que los consumidores pueden eliminar la aplicación de Google en sus dispositivos o escribir Bing, Yahoo o DuckDuckGo de Microsoft en un navegador para utilizar un motor de búsqueda alternativo.

Añadieron que los usuarios prefieren Google porque confían en él para responder preguntas y no se sienten decepcionados.

¿Qué pasará si Google pierde el juicio?

Se espera que el juicio dure hasta 10 semanas. Tiene dos fases. En la primera, el juez Amit Mehta decidirá si Google ha infringido la legislación antimonopolio en su forma de gestionar las búsquedas y la publicidad en las mismas.

Si se determina que infringió la ley, el juez decidirá cuál es la mejor manera de resolver el caso. Puede decidir simplemente ordenar a Google que ponga fin a las prácticas que ha considerado ilegales u ordenarle que venda activos.

