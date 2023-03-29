Estados Unidos registra 19 tiroteos en lo que va del 2023 ¿Cuál es la razón?

Estados Unidos registró 19 tiroteos en lo que va del 2023, el último el pasado lunes 27 de marzo, mismo que dejó seis muertos en la Covenant School de Nashville, pero, ¿por qué hay tantos tiroteos?

Algunos estudiosos del tema como Suiza Small Arms Survey (SAS) consideran que existen diversos factores, como buscar fama o que padecen alguna enfermedad mental; sin embargo, la falta de regulaciones en la venta de armas es uno de los principales motivos.

¿Cuántos tiroteos han habido en Estados Unidos?

Al menos 90 tiroteos se han registrado de 1966 al 2012 en Estados Unidos; Colorado vivió un episodio oscuro cuando en un mismo año se dieron dos ataques, uno en un teatro de cine y otro en una escuela.

Los registros indicaron que los siniestros que nacen en Estados Unidos son un tercio de los que hay a nivel mundial, pues en total registran 292 ataques.

Según el estudio un tiroteo masivo es un episodio en el que mueren cuatro o más víctimas y no incluyen las matanzas entre pandillas o asesinatos que involucren a varios miembros de una misma familia.

Agregaron que en el país existe una gran probabilidad de morir en un tiroteo si están en el trabajo o en la escuela, usualmente, el atacante tiene más de un arma de fuego.

¿Cuáles son los principales motivos de los tiroteos en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la fabricación de armas de fuego está en aumento, a medida que hay más estadounidenses comprando armas; según los registros establecidos en 2018 por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), los fabricantes de armas produjeron 9 millones de armas de fuego en el país.

En marzo de 2021, el FBI informó que casi 4.7 millones de personas compraron armas en el país, por esa razón consideran que la venta no regulada de armas es uno de los principales factores.

Otro de los elementos que consideran influye en los tiroteos es que los atacantes de Estados Unidos tienen el deseo de la fama, pues existe una asociación entre la cobertura de los medios que estos delincuentes logran y la posibilidad de que los vean actuar.

Joe Biden firmó ley para la regulación de armas

La iniciativa propuesta por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se puso en marcha tras la masacre de Uvalde, en la que murieron 21 personas, entre ellas 19 niños, en una escuela primaria de Texas.

Con el proyecto busca que se realice la comprobación de antecedentes penales y psicológicos de los que busquen comprar un arma de fuego en una edad de 18 a 21 años.

