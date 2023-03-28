Cámaras de seguridad de la escuela en Nashville mostraron justo el momento cuándo un vehículo llega a las inmediaciones de la institución, se estaciona y de él baja una mujer armada. Posteriormente llega a la entrada de la escuela y dispara al menos en cuatro ocasiones. Para romper los vidrios de las puertas y poder ingresar a la institución.

En otra cámara de seguridad, ya al interior de la escuela, aparece la atacante que porta dos rifles semi automáticos y una pistola, un chaleco negro sobre una camisa blanca, pantalones de camuflaje y una gorra de béisbol roja.

Impresionante video: Policía de Nashville revela momento en que protagonista de tiroteo es abatida

Impresionante video de cámara corporal que ha sido revelado por la policía de Nashville, revela los momentos en que la protagonista de tiroteo en una escuela primaria, es abatida.

En las imágenes se puede apreciar la respuesta de los agentes de la policía de Nashville, al tiroteo perpetrado por una mujer de 28 años, en una escuela primaria que dejó tres menores y tres adultos sin vida, además de la atacante.

En algún momento del impresionante video, se pueden escuchar múltiples disparos. La atacante, que ha sido identificada como Audrey Hale, les quitó la vida a tres menores y tres adultos en una escuela de Nashville en Tennessee.

El impresionante video de seis minutos, que fue captado por cámaras corporales de dos de los oficiales de la policía de Nashville, se puede apreciar a los oficiales que con armas en sus manos, recorren cada salón y rincón de la escuela primaria mientras buscan a la atacante.

Los agentes inspeccionan y despejan las áreas (salones) del primer piso, justo antes de aventurarse a subir las escaleras hasta el segundo piso de la escuela primaria, todo mientras de fondo suenan las alarmas de emergencia.

Heroes……



Pictured is Michael Collazo and Rex Englebert, the two Metro Nashville police officers credited with killing the active shooter inside of a Nashville church school.



Good guys with guns stopped a bad girl with a gun, before she could hurt more innocent victims. pic.twitter.com/QiSstfpj00 — DK🇺🇸🦅🇺🇸 (@1Nicdar) March 28, 2023

Los oficiales Rex Engelbert y Michael Collazo son considerados unos auténticos héroes

En las imágenes captadas por las cámaras corporales instaladas en los uniformes de los oficiales Rex Engelbert y Michael Collazo, se puede apreciar cómo el personal de la Escuela Covenant dirige a la policía al interior del inmueble, les proporcionan la poca información que tienen, además de una llave de abrir una de las puertas.

Con armas en sus manos, los agentes de la policía de Nashville van gritando sus instrucciones mientras despeja las áreas de la planta baja de la escuela, incluidas las aulas llenas de pequeños pupitres y dibujos de papel, mientras se observan chamarras y mochilas colgadas en el pasillo.

En algún momento del impresionante video, se escucha súbitamente una serie de disparos mientras los agentes se dirigen hacia el salón en donde finalmente la policía logra abatir a la sospechosa del tiroteo, que más tarde identificada como Audrey Hale.