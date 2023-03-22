Al menos 2 heridos por tiroteo en una escuela de Denver

La policía de Denver, Estados Unidos, reportó que un tiroteo en la escuela East High School en Colorado dejó al menos dos heridos, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital.

Añadieron que el sospechoso huyó del lugar del tiroteo, sin embargo, las autoridades ya investigaban sobre lo sucedido en el plantel.

“En este momento, dos víctimas adultas han sido localizadas y transportadas a hospitales del área. Se cree que el sospechoso ya no está en la escena y los investigadores están trabajando para desarrollar información adicional”, compartió la policía de Denver.

ALERT: #DPD is responding to a shooting at East High School. Unknown number of victims at this time. Investigators are working to gather information, expect large police presence in the area. Updates will be posted to this thread as they are made available. #Denver pic.twitter.com/YkosOOOjmS — Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 22, 2023

Ron Thomas, jefe de la policía, detalló que las dos personas heridas son profesores de la escuela; uno de ellos se encuentra grave pero estable, mientras que el otro entró a cirugía en estado crítico.

Las autoridades de la escuela East High School informaron que los alumnos saldrán del plantel de manera controlada cuando las autoridades lo autoricen.

De acuerdo con la agencia de noticias CNN, la East High School tiene alrededor de dos mil 500 estudiantes y es la escuela más grande y de mayor rendimiento en el sistema escolar público de Denver.

La escuela está ubicada en el barrio de City Park de la capital de Colorado; es considerada un Monumento Histórico de Denver por su arquitectura en el estilo del Renacimiento Jacobethan.

Autoridades buscan a sospechosos de tiroteo en escuela de Denver

Thomas detalló que tras el tiroteo se recuperó una pistola y varias balas. También indicó que el sospechoso de iniciar el tiroteo estaba en un “plan de seguridad” y tenía que ser registrado por funcionarios escolares.

La policía explicó que el presunto atacante es un joven de 18 años de edad, quien huyó de la escuela después del incidente. Las autoridades pidieron ayuda a la ciudadanía para localizar al tirador, no obstante advirtieron no acercarse a él, ya que se considera armado y peligroso.