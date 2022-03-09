No digas gay: ley en Florida prohíbe hablar de orientación sexual

Legisladores Republicanos de Florida, Estados Unidos, aprobaron una proyecto de ley que prohibirá hablar de orientación sexual e identidad de género en escuelas primarias estadounidenses, a la que los opositores nombraron Don’t Say Gay (No digas gay).

Cientos de estudiantes protestaron contra dicho proyecto de ley al que calificaron de discriminatorio y causó controversia en Estados Unidos, en medio de un debate sobre lo que las escuelas deben o no enseñar a los niños sobre raza y género.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, indicó que el proyecto de ley al que denominó formalmente como “Derechos de los padres en la educación” y señaló que dicha reforma quiere dar a los papás más control sobre lo que aprenden los niños.

Por su parte los Demócratas, indicaron que el proyecto de ley al que ellos apodaron “No digas gay” dañará a la comunidad LGBTI+

¿Qué es la ley “No digas gay” aprobada en Florida?

La medida aprobada por legisladores de Florida prohíbe que en las escuelas públicas se hable sobre orientación sexual o identidad de género para menores desde jardín de niños hasta tercer grado, es decir aproximadamente de los 5 a los 9 años de edad.

|Reuters

También prohíbe estos temas que "no sea apropiada para la edad o el desarrollo" para estudiantes de otros grados. Según la ley, los padres podrían demandar a los distritos escolares que creen que están en violación.

“Vamos a asegurarnos que los padres puedan enviar a sus hijos al jardín de niños sin que se inyecten algunas de estas cosas en su plan de estudios escolar”, dijo DeSantis al anunciar su proyecto de ley.

Los Republicanos que apoyaron el proyecto de ley insistieron en que tenía la intención de evitar discusiones sobre sexo e identidad de género que consideraban inapropiadas para los jóvenes estudiantes.

Protestan contra ley “No digas gay” de Florida

Los estudiantes de escuelas secundarias en Florida organizaron huelgas para protestar contra el proyecto de ley “No digas gay”. Los estudiantes abarrotando los escalones y los pasillos del capitolio estatal con carteles pro-LGBTQ y cantando "¡Decimos gay!"

La medida fue aprobada por el Senado estatal este martes principalmente siguiendo líneas partidistas. La Cámara estatal liderada por los republicanos también aprobó el proyecto de ley el mes pasado.