La papa y el aguacate vaciarán tu cartera; ¡y olvídate de viajar porque los vuelos están caros!

Durante la primera quincena de junio del 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en México reportó una inflación anual del 3.55%. Esto se debe a los cambios vistos en los precios de la canasta representativa de bienes y servicios, lo que significó una sorpresa a nivel nacional, ya que hubo una disminución quincenal del 0.11%; sin embargo, en Azteca Noticias te decimos los productos y servicios que subieron de precio para el mes de junio.

En la primera quincena de junio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.274 y representó una disminución de 0.11% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.55%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/MjqX4rsc3J — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 24, 2026

Productos y servicios que subieron de precio en junio

Este mes, olvídate de las papas fritas, el guacamole, o salir de vacaciones, pues la papa repuntó un 5.76%, el aguacate se disparó un 18.51% y los vuelos —como el transporte aéreo— subieron un 13.35% junto con los hoteles en un 8.73%; quedando los precios en:



Papa: entre $20.00 y $40.00 pesos

Aguacate: entre $40.00 y $93.00 pesos

Vuelos: entre $1,200 y $4,000 pesos

Hoteles: en promedio $3,662 pesos por noche

¿Qué sí bajo de precio en junio 2026?

Para compensar el gasto, algunos productos básicos bajaron considerablemente de precio, como:



Chile poblano: 28.33%

Jitomate: 23.98%

Chile serrano: 15.21%

Huevo: 4.51%

Así que es el momento perfecto para hacer chiles rellenos, porque aunque el aguacate sufrió un fuerte incremento quincenal, los demás productos ayudarán a mantener el sabor dentro de la canasta básica.

Aunque los productos de alta demanda —como el aguacate— subieron de precio esta quincena, la inflación general anual reportada por el Inegi tiene otro tipo de noticias a nivel macroeconómico, donde se ubica dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), el cual es del 3% con un margen de tolerancia de un punto porcentual, es decir entre 2% y 4%.

¿Qué preparar con los productos que bajaron de precio en junio?

Sabemos que por la temporada de partidos, se antojan unas papas a la francesa y un buen guacamole, pero en Azteca Noticias te queremos dar ideas para preparar comida con estos 4 ingredientes; todos son platillos tradicionales mexicanos:

