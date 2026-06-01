¿Por los suelos? Recortan crecimiento de la economía de México para 2026

Analistas nacionales y extranjeros del sector privado redujeron a 1.10% las expectativas de crecimiento para la economía de México para el cierre del 2026, según la encuesta mensual realizada por el Banco de México (Banxico) en mayo de este mismo año.

El banco central del país publicó su informe trimestral enero-marzo 2026, en el cual presentó ajustes a sus pronósticos para la economía mexicana.

¿Por qué se recortó el crecimiento económico de México?

En su análisis, aseguran que el crecimiento del PIB en México se verá eclipsado por los problemas de seguridad pública, por la política sobre comercio exterior, la ausencia de cambio estructural, así como al falta de estado de derecho y la debilidad del mercado interno.

Banxico atribuyó la revisión a la baja del crecimiento esperado para 2026 al desempeño de la actividad económica en el primer trimestre del año, el cual fue considerado más débil de lo esperado.

📄 El #BancodeMéxico dio a conocer los resultados de la Encuesta sobre las expectativas del sector privado: mayo 2026. Consulta aquí el documento: https://t.co/diQ3YbAcao pic.twitter.com/lZ8dJj508r — Banco de México (@Banxico) June 1, 2026

Analistas reducen el crecimiento económico de México para 2027

Por otro lado, los analistas también recortaron el crecimiento económico de México para el siguiente año 2027. Estimaron que podría ubicarse a 1.80%, desde el 1.88% previsto en el mes de abril 2026.

El Banco de México indico que, a pesar de la debilidad mostrada por el consumo privado a principios del 2026,s e espera que para el resto de la trayectoria muestra una tendencia positiva.

Por otro lado, la inversión continuaría mostrando un débil desempeño al menos hasta el segundo semestre de 2026, como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la revisión del tratado comercial entre EU, Canadá y México.

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Recortan calificación financiera de México y la sitúan al limite de la “NO inversión"

Hace unos días, Moody's Rating, agencia que mide el riesgo crediticio, recortó la calificación financiera de México, dejando al país en el límite del grado de 'no inversión'. La agencia de calificación crediticia más importante del mundo, rebajó la calificación de México de "Baa2" a "Baa3", modificándola de 'negativa' a 'estable'.