Está listo para los tacos... Michoacán rompe récord con el guacamole más grande del mundo

El municipio de Tancítaro, Michoacán rompió el Récord Guinness del guacamole más grande del mundo durante la 13ª Feria del Aguacate, celebrada del 9 al 12 de abril de 2026.

La hazaña se logró el pasado 10 de abril, cuando más de 800 voluntarios, entre productores, estudiantes y habitantes de la región, trabajaron durante 2 horas y 30 minutos para preparar un total de 6,800 kilogramos de guacamole.

¿Cuánto pesó el guacamole más grande del mundo?

De acuerdo con la medición oficial, la báscula registró más de 7.2 toneladas, incluyendo el recipiente. Tras descontar el peso del contenedor, el guacamole neto alcanzó exactamente 6,800 kilogramos, cifra que le valió el reconocimiento de Guinness World Records. Este nuevo récord supera ampliamente la marca anterior de 4,972 kilos, establecida en 2022 en Peribán.

El guacamole récord fue preparado con productos completamente locales, destacando la calidad del aguacate michoacano, reconocido a nivel mundial. La receta incluyó:



Aguacate

Cebolla

Limón

Cilantro

Chile

Sal

El evento no solo celebró la gastronomía, sino también el trabajo de los productores de la región, considerada una de las principales zonas exportadoras de aguacate del mundo.

Tercera vez que Tancítaro rompe su propio récord del guacamole

Esta es la tercera ocasión en que Tancítaro rompe su propia marca, consolidándose como la capital mundial del guacamole. La Secretaría de Turismo de Michoacán celebró el logro destacando el orgullo local: “¡Historia que sabe a orgullo! En Tancítaro volvimos a hacer lo imposible… ¡y por tercera ocasión!”.

Evolución del Récord Guinness del guacamole

A lo largo de los años, distintos lugares han competido por este título:



2013 – Tancítaro, Michoacán: 2,669.5 kg

2017 – Concepción de Buenos Aires, Jalisco: 2,980 kg

2018 – Tancítaro, Michoacán: 3,788 kg

2019 – Nueva York (EE.UU.): 4,123 kg

2022 – Peribán, Michoacán: 4,972 kg

2026 – Tancítaro, Michoacán: 6,800 kg

La Feria del Aguacate en Michoacán no solo es un evento gastronómico, sino una estrategia clave para impulsar el turismo y la economía local. Miles de visitantes acuden cada año para disfrutar de actividades culturales, degustaciones y exhibiciones.

Al finalizar el evento, el histórico guacamole fue repartido entre asistentes y comunidades cercanas, asegurando que el logro también se compartiera en sabor.