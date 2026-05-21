¡Cada vez alcanza menos! Estados en los que la canasta básica supera los 2 mil pesos por familia en México; costo de alimentos

Ir al supermercado, mercado o tianguis se ha convertido en todo un reto para millones de familias mexicanas, pues el precio de surtir la canasta básica supera los 2 mil pesos, impactando el bolsillo de las y los ciudadanos, pero ¿en qué regiones de México sale más caro hacer la despensa?

¿A cuánto está la canasta básica en México en 2026?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que el precio de la canasta básica se ubica en los $2 mil 121.60 pesos para una familia de cuatro personas durante mayo 2026.

El costo de los 24 productos de la canasta básica subió $15.14 pesos, respecto al mes anterior.

Por otro lado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) asegura que las familias mexicanas pueden hacer la despensa con únicamente $910 pesos.

Estados donde la canasta básica supera los 2 mil pesos en 2026

¿Alcanzará los 3 mil pesos este año? En el mes de mayo 2026, la canasta básica superó los 2 mil pesos por familia en al menos cinco estados del país; te compartimos la lista de regiones con el precio más alto.



Sonora - $2 mil 216 pesos

Veracruz - $2 mil 172 pesos

Hidalgo - $2 mil 245 pesos

Campeche - $1, 758 pesos

Baja California Sur - $2 mil 232 pesos

Entre otras regiones con el precio más alto en la canasta básica están: Estado de México (Edomex), Colima, Durango, Nayarit y zacatecas.

La canasta básica en Edomex se ubica en $2 mil 450 pesos por una familia de cuatro personas.

¿Qué alimentos subieron de precio en México? Lista de precios

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes compartió la lista de productos y alimentos que subieron de precio durante abril 2026; estos son los artículos más caros:



Chile poblano - $71.38 pesos.

Jitomate saladet - $51.63 pesos.

Chile jalapeño - $42.66 pesos.

Papa - $38.09 pesos.

Zanahoria - $20.28 pesos.

El precio del jitomate se ha disparado en los últimos meses, superando los $60 pesos el kilo en distintas zonas del país, lo que ha preocupado a millones de mexicanos.

El aumento del precio de la canasta básica solo refleja la difícil realidad económica que enfrentan muchas familias mexicanas para quienes alimentarse todos los días representa un gran esfuerzo, explicó la Anpec en uno de sus comunicados.