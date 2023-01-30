¿Por qué osos mueren a bordo de avión inmovilizado en Bélgica?

Al menos tres osos labiados (osos bezudos) murieron tras quedar atrapados en un avión inmovilizado en el aeropuerto de Lieja en Bélgica. Los animales murieron de frío luego de literalemente quedar atrapados en un avión que no pudo volar por la nieve y el hielo en la zona.

SudInfo, un diario de Bélgica, informó este lunes (30 de enero de 2023), que tres osos labiados murieron de frío tras quedar al interior de un avión que los trasladaría desde Perú hasta Qatar.

Conforme a SudInfo, un total de nueve de estos osos viajaban a bordeo del avión inmovilizado , que se dirigía de Perú rumbo a Qatar, antes de quedar atrapado en tránsito en el aeropuerto de Lieja, en Grâce-Hollogne; Bélgica.

Indignation à Liege Airport: trois ours meurent de froid dans un avion immobilisé plus de 24 heures sur la piste à cause de la neige et du verglas! https://t.co/sARvxw6P9j pic.twitter.com/K2EQibDu2x — Sudinfo.be (@sudinfo_be) January 30, 2023

Tres osos mueren de frío en un avión inmovilizado

Celine Tellier, ministra valona de Bienestar Animal le dijo a la radio Bel-RTL: "Vamos a examinar cuáles son las responsabilidades y qué sanciones deben adoptarse a la vista de ello".

Cabe señalar que los osos labiados, también conocidos como osos perezosos o bezudos, figuran como vulnerables en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

1/2 #LiègeAirport: Cela fait trop longtemps que le secteur de l’aviation a vécu dans une sorte de déni climatique. Cet accord intègre l'enjeu de la préservation de la qualité de vie des riverains, la préservation de l'emploi et les enjeux climatiques. @BelRTL @ASolim pic.twitter.com/P9x5ZY4acR — Céline Tellier 🌎🌻 (@celine_tellier) January 30, 2023

¿Dónde habitan los osos Bezudos?

Los osos bezudos se tratan animales de tamaño medio. Su pelaje puede ser negro, pardo, azulado o totalmente blanco; sus extremidades terminan en cinco garras afiladas, cortas y curvadas. El oso bezudo es un oso de hábitos nocturnos que vivió históricamente en las praderas y bosques de llanura de la India, Bangladesh, Sri Lanka y Nepal.

¿Cuánto vive el oso bezudo?

El oso perezoso (osos labiados) puede vivir entre 10 y 20 años, aunque hay casos en los que puede llegar hasta los 30 años de vida. En cuanto a géneros, el perezoso de tres dedos es más longevo que el de dos dedos y aunque su reproducción empieza a partir de los cuatro años, sólo se reproducen una sola vez.

A menudo estos osos son capturados para ser entrenados como osos bailarines.