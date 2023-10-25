Meteorólogo explica la razón por la que el huracán “Otis” rompió todos los pronósticos y llegó a categoría 5 en 24 horas

El huracán “Otis” sorprendió a los meteorólogos que estimaban un impacto como categoría 2 en Acapulco, pero el fenómeno rápidamente subió su intensidad y causó graves daños a la infraestructura hotelera y a los servicios de comunicaciones, e incluso llegó a las costas de Guerrero antes de lo que se estimaba, pero ¿por qué el ciclón tomó a todos por sorpresa?

La explicación para que “Otis” subiera su categoría, desde el nivel 1 al 5 en menos de 24 horas, fue compartida por el meteorólogo Alex Ramírez en entrevista con Hechos Meridiano, donde narró cuál es la característica específica que encontró el huracán para golpear la costa guerrerense.

El especialista mencionó que el factor clave para que un huracán evolucione es el calor de la superficie del océano. En el caso de “Otis”, un fenómeno que encontró temperaturas óptimas en el mar para poder intensificarse, ya que durante un tiempo se alcanzaron los 28 grados Celsius durante un tiempo.

El calor y la humedad que pasaron a la atmósfera ‘alimentaron’ a “Otis” y fue así como rompió todos los pronósticos en los que se afirmaba que podría llegar con categoría dos, pero al final golpeó con intensidad nivel 5 en punto de las 12:25 horas de hoy 25 de octubre, acompañado de rachas de vientos de hasta 270 kilómetros por hora.

¿Qué sigue para “Otis” en México tras devastar Acapulco?

Alex Ramírez informó que “Otis” se sigue debilitando entre los límites de Guerrero y Michoacán, pero sus remanentes todavía provocarán lluvias intensas en algunos estados de México.

El especialista aseguró que en ambos estados no ha parado de llover desde momentos antes del impacto del ciclón. Estas precipitaciones han estado acompañadas de vientos superiores a los 100 kilómetros por horas en algunos municipios de la región.

Activan alerta amarilla por lluvias en CDMX a causa de “Otis”

Los efectos de “Otis” alcanzaron incluso a la Ciudad de México, donde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) decretó una alerta amarilla por fuertes lluvias y bajas temperaturas en algunas alcaldías de la capital del país.

Las alcaldías de la CDMX que podrían sufrir los estragos de “Otis” son: