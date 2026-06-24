Si te gusta comer almejas y ostiones, ¡ten cuidado! Prohíben su venta en Baja California por toxina peligrosa

¡Adiós a los mariscos! La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó —de forma urgente— una veda sanitaria en el polígono "La Trieste del Mar de Cortés", que es un área de cosecha en el Alto Golfo de Baja California. Esto significa que la comercialización y consumo de moluscos bivalvos, como almejas, mejillones y ostras queda estrictamente prohibido para su consumo humano.

¿Por qué no se pueden cosechar, comercializar y consumir mariscos de Baja California?

De acuerdo con el comunicado de la autoridad sanitaria, se detectaron concentraciones de saxitoxina en los mariscos, una potente neurotoxina natural producida por microalgas —conocidas como dinoflagelados— y cianobacterias, que se acumula en los moluscos y es la principal causa de la Intoxicación Paralítica por Mariscos (PSP, por sus siglas en inglés) en humanos.

La #Veda de moluscos #bivalvos es una medida para proteger tu #Salud ante toxinas. #Cofepris realiza vigilancia y análisis constantes para determinar su implementación. 🦪🔍



👉Para más información de la nueva veda en Baja California, consulta aquí: https://t.co/KgBQFQnCqS pic.twitter.com/w1UhZQF6Jc — COFEPRIS (@COFEPRIS) June 24, 2026

Esta toxina supera por muchos los límites máximos permitidos por la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009 en nuestro país, las cuales facultan a la Cofepris para implementar vedas sanitarias y prohibir la cosecha y comercialización de mariscos cuando los niveles de la saxitoxina superan las restricciones seguras.

¿Cómo se "contaminaron" los mariscos?

El origen del problema, o la restricción de consumo, se activó tras el análisis de laboratorio que confirmó que los productos de esta zona representan un riesgo sanitario inmediato si se distribuye en mercados u otros centros de consumo.

En específico, la orden aplica exclusivamente para los moluscos bivalvos, que son los que tienen dos conchas y actúan como filtros de agua. Esto se debe a que los organismos retienen y concentran esta toxina marina.

¿Qué pasa si como los mariscos en la veda sanitaria?

El peligro real de comer almejas y ostiones durante esta etapa es la Intoxicación Paralítica por Mariscos (IMPS), la cual bloquea los canales de sodio en las células y provoca desde un endurecimiento en los labios hasta parálisis respiratoria en casos más graves.

Existe un mito de que la saxitoxina se destruye con el calor ni con el ácido, pero al cocinar los mariscos o ponerles limón, no elimina el peligro. ¡Así que no lo intentes!

Si consumiste mariscos, toma en cuenta que los síntomas de alerta aparecen entre los 30 minutos y las 3 horas después de comerlos, con:



Hormigueo en la boca, lengua y dedos

Mareos

Dificultad para respirar

Lo mejor es acudir de manera urgente a un hospital para recibir atención médica.