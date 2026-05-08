Cofepris lanza alerta: estos medicamentos robados podrían poner en riesgo tu salud

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por medicamentos robados que podrían estar siendo comercializados de manera ilegal en México. Las autoridades pidieron a la población evitar comprar estos productos en la vía pública, redes sociales o páginas no autorizadas, ya que podrían representar un riesgo serio para la salud.

De acuerdo con la dependencia, los medicamentos fueron reportados como robados por la empresa Productos Farmacéuticos Collins, por lo que existe preocupación sobre las condiciones en las que podrían ser almacenados, transportados y vendidos.

Aunque Cofepris aclaró que no todos los lotes de estos productos están comprometidos, sí alertó sobre números específicos que podrían encontrarse en circulación irregular.

¿Cuáles son los medicamentos robados que alertaron a Cofepris?

Entre los productos señalados en la alerta sanitaria aparecen medicamentos de uso común para problemas respiratorios, inflamaciones, malestares estomacales y dolores musculares.

Los medicamentos y lotes afectados son:



FAZOLIN (Nafazolina)

Lote: 25340319

Caducidad: 08 de marzo de 2029

Lote: 25340319 Caducidad: 08 de marzo de 2029 GELMICIN (Betametasona/Gentamicina/Clotrimazol)

Lote: 25340269

Caducidad: 25 de febrero de 2027

Lote: 25340269 Caducidad: 25 de febrero de 2027 PLUSGEL (Hidróxido de aluminio/Hidróxido de magnesio/Dimeticona)

Lote: 25140625

Caducidad: 25 de marzo de 2027

Lote: 25140625 Caducidad: 25 de marzo de 2027 VOLFENAC GEL (Diclofenaco)

Lote: 25140736

Caducidad: 21 de marzo de 2027

La autoridad sanitaria explicó que estos productos podrían estar siendo vendidos de manera informal, especialmente en mercados, tianguis, páginas de internet o redes sociales.

¿Por qué los medicamentos robados representan un peligro?

Uno de los principales riesgos es que no existe garantía sobre cómo fueron almacenados estos medicamentos después del robo. Cofepris advirtió que podrían haber estado expuestos a temperaturas inadecuadas o condiciones que alteren su calidad y eficacia.

Además, usar medicamentos de procedencia irregular puede provocar reacciones adversas graves, intoxicaciones o incluso que el tratamiento no funcione correctamente.

La dependencia también recordó que automedicarse representa otro riesgo importante, especialmente cuando se trata de productos adquiridos fuera de farmacias autorizadas.

Por ello, recomendó consultar siempre a un médico antes de utilizar cualquier medicamento y verificar que el establecimiento donde se compre cuente con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento emitido por Cofepris.

¿Cómo saber si una farmacia o página es segura?

Cofepris pidió a la población desconfiar de ofertas demasiado baratas o publicaciones en redes sociales donde se vendan medicamentos sin control sanitario.

También recomendó revisar que las plataformas digitales tengan un establecimiento físico en México y cuenten con autorización oficial para comercializar medicamentos.

En el caso de farmacias y distribuidores, la autoridad sanitaria señaló que deben adquirir productos únicamente con proveedores autorizados y conservar la documentación que compruebe su origen legal.

Si existen dudas sobre la autenticidad de un medicamento, se puede contactar directamente al titular del registro sanitario para verificar la información.

¿Qué hacer si encuentras estos medicamentos a la venta?

Las autoridades pidieron denunciar cualquier venta sospechosa de estos productos, especialmente si aparecen en tianguis, mercados informales o redes sociales.

Además, Cofepris invitó a reportar cualquier reacción adversa relacionada con estos medicamentos mediante el sistema VigiRam o al correo oficial de farmacovigilancia.

La dependencia aseguró que continuará realizando acciones de vigilancia sanitaria y advirtió que seguirá informando a la población si detecta nuevos riesgos relacionados con estos productos robados.