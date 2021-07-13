Ola de calor en Canadá cocina vivos a mejillones y almejas en playas

Miles de mejillones y almejas murieron a causa de la ola de calor que se registró en Canadá hacia finales de junio, de acuerdo con un científico que realizó el hallazgo de los animales marinos sobre la playa Kitsilano.

Christopher Harley, profesor del Departamento de Zoología de la Universidad de la Columbia Británica, en Canadá, fue quien halló a los mejillones y almejas sobre la playa cercana a su hogar.

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El científico cree que la ola de calor que azotó a Canadá no solo afectó a las personas, sino que también provocó la muerte de miles de animales marinos, de acuerdo con medios locales.

En Canadá se estimó que durante los días finales de junio la ola de calor que azotó la provincia de la Columbia Británica dejó al menos 100 víctimas.

El científico de Canadá aseguró que en Vancouver se registraron temperaturas superiores a los 40 grados Centígrados y las cámaras infrarrojas usadas reportaron temperaturas de hasta 50 grados en los hábitats de la costa rocosa de la Columbia Británica.

Biólogo de Canadá encuentra mejillones muertos por ola de calor

Christopher Harley declaró que mientras caminaba por la playa de Canadá detectó un aroma a mariscos, cuando se acercó, vio que se trataban de miles mejillones sobre las rocas del lugar.

Además de los mejillones, el biólogo también encontró estrellas de mar, caracoles y almejas muertas a causa de la ola de calor que alcanzó los 47.9 grados Centígrados. Asimismo, afirmó que se estima que haya más muertes de animales marinos.

|Crédito: Universidad de Columbia Británica

El biólogo explicó que los animales habrían llegado a la playa y quedaron varados en la orilla, pero debido a la ola de calor no pudieron regresar al agua y permanecieron varios días ahí hasta que fueron cocidos vivos.

El científico y un equipo de estudiantes iniciaron una investigación para conocer otras playas que también tuvieron mejillones y almejas muertas por la ola de calor; halló que en una área pequeña, se reportaron al menos dos mil mejillones muertos.

Están atrapados allí hasta que la marea vuelve y se puede hacer muy poco porque están a merced del medio ambiente.

Las consecuencias de la ola de calor y la muerte de animales marinos se reflejará en la calidad del agua en Canadá, de forma temporal, ya que estos animales ayudan a la filtración de la misma, por ello, el biólogo hizo un llamado para implementar acciones que ayuden a frenar el calentamiento global.

An estimated 1 billion marine animals, including mussels and sea stars died after a record-breaking heatwave sizzled along Canada's Pacific coast in late June, according to researchers pic.twitter.com/xIPmticeof — Reuters (@Reuters) July 12, 2021

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