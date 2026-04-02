¡Viacrucis de asfalto! Esto es lo que te espera en La Nueva Viga en Semana Santa si vas por tus mariscos (y cómo evitar que la grúa se lleve tu coche)
No te conviertas en cliente frecuente de las grúas chilangas. El operativo por Semana Santa en La Nueva Viga ya inició. Te revelamos cómo burlar el tráfico.
Si pensabas que ir a comprar la mojarra, el huachinango o los camarones a ‘La Nueva Viga’ para calmar el antojo en esta Semana Santa iba a ser un paseíto familiar, te equivocaste de ciudad. Estos días santos, la alcaldía Iztapalapa le va a complicar el tránsito a los automovilistas. ¿La razón? Un operativo que tendrá tomadas las calles y a los de tránsito frotándose las manos.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de su Subsecretaría de Control de Tránsito, acaba de soltar a su personal en las inmediaciones de este emblemático mercado.
Bajo la bandera del operativo Semana Santa 2026, la policía implementó un cerco de seguridad y vialidad que, si bien promete ‘compras seguras’, también se traduce en una cacería implacable contra cualquiera que se atreva a dejar su coche mal estacionado.
Multas, grúas y doble fila: La trampa mortal para tu cartera
Las autoridades fueron clarísimas en su advertencia: el objetivo principal es inhibir el estacionamiento prohibido o en doble fila. Traducción para el chilango de a pie: a la menor provocación, si te bajas corriendo a comprar tus filetes y dejas el coche estorbando, despídete de él. Las grúas no van a tener piedad y tu presupuesto para las vacaciones va a terminar directo en las cajas del corralón y en el pago de multas.
Imagínate el escenario: un calor insoportable, olor a pescado por todos lados, el estrés de la gente empujando, y cuando regresas con tus bolsas… tu coche ya no está. Un verdadero calvario. La policía de Tránsito está exigiendo a los conductores seguir sus indicaciones al pie de la letra si no quieren pasar un mal rato.
Rutas de escape: Las alternativas viales en Iztapalapa que SÍ O SÍ debes usar
Para que no te agarren en curva y termines atorado en este embudo de desesperación, las autoridades han liberado un mapa de salvación con vías que respirarán. Si tienes que cruzar por la zona o a fuerza necesitas llegar al mercado de pescados más grande de América Latina, grábate estas alternativas viales:
- Por el Norte: Evita el nudo ciego y mejor lánzate por la Avenida Canal de Tezontle.
- Por el Oriente: Tu mejor opción de escape rápido es el Eje 5 Oriente.
- Por el Sur: Puedes sacarle la vuelta al caos utilizando Ermita Iztapalapa.
- Por el Poniente: El flujo será menos pesado si te desvías hacia la Avenida Río Churubusco o la Avenida Año de Juárez.
No digas que en Azteca Noticias no te avisamos. El tráfico en La Nueva Viga durante esta Semana Santa 2026 no es para novatos. O te pones vivo y usas las vías alternas, o te preparas para que el caldito de camarón te salga a precio de caviar gracias a las multas de tránsito.
Comparte esta información con ese familiar necio que jura que ‘encuentra lugar rapidísimo’, ¡le puedes salvar la quincena!
Con motivo de la #SemanaSanta2026, personal de la Subsecretaría de Control de #Tránsito de la #SSC implementará un dispositivo de seguridad y vialidad en inmediaciones del Mercado "La Nueva Viga", en la @Alc_Iztapalapa, con el fin de inhibir el estacionamiento prohibido o en… pic.twitter.com/faJq8nPAfs— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026