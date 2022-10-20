Claves para entender la renuncia de Liz Truss como primera ministra

A tan solo seis semanas de haber sido nombrada primera ministra de Reino Unido, Liz Truss sorprendió al anunciar su renuncia al cargo en plena crisis económica y política del país, que fueron los principales motivos para su decisión.

Su breve mandato se vio opacado por la caída de los mercados ante una reforma económica fallida con recortes fiscales sin sustento financiero.

Con 45 días en el cargo, Liz Truss rompió el récord como la primera ministra con el mandato más corto en la historia de Gran Bretaña, el cual ostentaba George Canning, quien fungió 119 días como líder del país.

¿Por qué renunció Liz Truss?

Crisis económica

Reino Unido enfrenta una de las peores crisis económicas en su historia, en gran parte ocasionada por la reforma económica propuesta por Liz Truss que se basaba principalmente en la reducción de impuestos.

El paquete fiscal de Truss no salió como esperaba y provocó caídas en los mercados financieros y la devaluación de la libra frente al dólar.

We delivered on energy bills and on cutting national insurance.



We have continued to stand with Ukraine and to protect our own security.



And we set out a vision for a low tax, high growth economy – that would take advantage of the freedoms of Brexit. pic.twitter.com/fi6rtdBRAf — Liz Truss (@trussliz) October 20, 2022

Por lo que no le quedó más que aceptar que no podía cumplir con las promesas de su campaña y presentar su renuncia ante el parlamento de Reino Unido.

Pérdida de aliados

Cuando su plan fiscal no funcionó, la primera ministra intentó dar marcha atrás, y como primera acción despidió a su ministro de finanzas, lo que le generó críticas de sus propios aliados.

El segundo golpe llegó con la dimisión de su ministra de Interior, quien en una carta explicó que no le gustaba el rumbo que estaba tomando el gobierno.

¿Qué pasará en Reino Unido tras la renuncia de Liz Truss?

La próxima semana se llevará a cabo una elección de liderazgo para sustituir a la primera ministra.

Dadas las divisiones en el partido, no hay un candidato obvio y cualquier sustituto se enfrentaría a un país que probablemente se dirija a la recesión. Los nombres más destacados son los siguientes: Rishi Sunat, Penny Mordaunt, Jeremy Hunt, Ben Wallace y Boris Johnson.

Los candidatos deberán someterse a la votación de los 357 miembros del Partido Conservador, se irán descartando de uno en uno hasta que quede un ganador, quien será nombrado nuevo primer ministro de Reino Unido.

Sin embargo, el partido podría evitar la votación y elegir a uno de sus miembros, pues la propia Liz Truss indicó que ya había un candidato para sustituirla y se daría a conocer más adelante.

