¿Por qué se adelantó el inicio del Mundial de Qatar 2022?

La FIFA hizo oficial el cambio de fecha para la inauguración del Mundial de Qatar 2022, que comenzará un día antes de lo que se tenía establecido, pero, ¿por qué se adelantó?

La FIFA aceptó adelantar un día el inició del Mundial de Qatar 2022 para permitir que el anfitrión dispute el juego inaugural contra Ecuador, del grupo A.

“Con este cambio se mantiene una larga tradición por la que los anfitriones o los vigentes campeones inauguran el torneo”, explicó la FIFA mediante un comunicado para anunciar su decisión de por qué se adelantó la fecha de la Copa del Mundo.

Originalmente la ceremonia de inicio se iba a realizar el 21 de noviembre con el partido entre Qatar y Ecuador, lo que habría creado la situación inusual de dos juegos, Senegal contra Holanda e Inglaterra contra Irán, que se disputarían antes de la ceremonia inaugural.

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Cabe resaltar que la ceremonia de arranque se realiza siempre antes del primer partido del torneo, y nunca se había presentado una situación similar en todos los mundiales disputados hasta el momento.

La FIFA también explicó que los poseedores de entradas serán debidamente notificados por correo electrónico sobre los partidos reprogramados y sus entradas seguirán siendo validas independientemente de la nueva fecha y hora para el Mundial de Qatar 2022

¿Cómo quedaron los horarios para el inicio del Mundial de Qatar 2022?

El Mundial de Qatar 2022 comenzará el domingo 20 de noviembre con el encuentro entre Qatar y Ecuador a las 10:00 de la mañana (tiempo de México), después de la ceremonia inaugural. Será el único partido ese día.

Mientras que para el 21 de noviembre se disputarán tres partidos. El juego entre Senegal y Holanda del grupo A, originalmente programado para ser el inicio del torneo, se retrasó seis horas y comenzará a las 10:00 (hora de México), en el horario que dejó vacante Qatar vs Ecuador.

En esa misma fecha jugarán Inglaterra contra Irán a las 7:00 horas (tiempo de México) y Estados Unidos contra Gales a las 13:00 horas.

