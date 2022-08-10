Qatar 2022: ¿Cuáles son los horarios de los partidos de México?

A unas cuantas semanas de que inicie el Mundial de Qatar 2022, México se prepara para enfrentar a las primeras tres selecciones. Los pamboleros que esperan ver los tres partidos de la selección nacional deberán despertar temprano ya que la mayoría serán por la mañana. Aquí te decímos cuales son los horarios para ver los partidos.

El partido inaugural del Mundial de Qatar 2022 será el 21 de noviembre a las 4:00 horas (tiempo de México), donde se enfrentará el país anfitrión contra Ecuador. Aunque podría iniciar un día antes si la FIFA lo acepta.

En qué grupo jugará México en el Mundial de Qatar 2022

México se encuentra en el Grupo C, junto con Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Equipos a los que deberá derrotar para avanzar a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

¿Cuándo y a qué hora juega México en el Mundial de Qatar 2022?

La selección mexicana debutará en el Mundial de Qatar 2022 el 22 de noviembre a las 10:00 horas (tiempo de México) frente a Polonia, una selección a la que el “Tri” se enfrentó en el Mundial del 78 y perdió por una diferencia de 3-1.

El 26 de noviembre, la escuadra del “Tata” Martino se medirá contra Argentina, en punto de las 7:00 horas (tiempo de México). Cabe resaltar que México nunca ha vencido a selección Albiceleste durante un Mundial.

Y cerrará la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita el 30 de noviembre a las 13:00 horas (tiempo de México). Esta será la primera vez que estas dos escuadras se enfrenten en una Copa del Mundo.

¿A qué hora es la fase final del Mundial de Qatar 2022?

Octavos de final: Sábado 3 y martes 6 de diciembre, a las 09:00 y 13:00 horas.

Cuartos de final: Viernes 9 y sábado 10 de diciembre, a las 09:00 y 13:00 horas.

Seimifinales: Martes 13 y miércoles 14 de diciembre a las 13:00 horas.

Tercer lugar: Sábado 17 de diciembre, a las 9:00 horas.

¿Cuándo y a qué hora es la Final de Qatar 2022?

La Gran Final del Mundial de Qatar 2022, donde conoceremos al campeón, se jugará el domingo 18 de diciembre a las 09:00 de la mañana.